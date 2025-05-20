بري دعا الى جلسة للجان المشتركة بعد غد الخميس

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دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري ، لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل ، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات ، الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية، إلى جلسة مشتركة في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع في 22 أيار 2025 وذلك لدراسة جدول الأعمال التالي :

- إقتراح القانون الرامي إلى إنشاء نظام الرعاية الصحية الأولية الشاملة الإلزامية .

- إقتراح قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب .

- إقتراح قانون إنتخاب أعضاء مجلس الشيوخ .

- إقتراح قانون اللقاء الأرثوذكسي .

- إقتراح قانون تعديل انتخاب أعضاء مجلس النواب .

- إقتراح قانون إنتخاب أعضاء مجلس الشيوخ وسائر القضايا المرتبطة به .