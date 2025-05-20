الجيش: توقيف أشخاص وضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية والمخدرات

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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: "ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، نفذت وحدة من الجيش، تؤازرها دورية من مديرية المخابرات عملية دهم في منطقة الزاهرية – طرابلس، وأوقفت المواطنين (م.ز.) و(و.خ.)، وضبطت في حوزتهما أسلحة وذخائر حربية، إضافة إلى أعتدة عسكرية.



كما دهمت وحدة أخرى من الجيش، تؤازرها دورية من مديرية المخابرات، منازل مطلوبين في مناطق التبانة – طرابلس، وخربة داوود – عكار، والمنية – المنية الضنية، وببنين – العبدة، وأوقفت 6 مواطنين مطلوبا توقيفهم بجرم إطلاق النار. وضبطت في حوزتهم أسلحة وذخائر حربية.



وكذلك، أوقفت وحدات من الجيش 6 أشخاص وفقا لما يلي:

- توقيف المواطن (ب.ق.) والسوري (ي.ص.) في منطقة الرميلة – الشوف، لعدم امتثالهما لعناصر دورية للجيش، وضبط كمية من المخدرات في حوزتهما.

- توقيف المواطن (م.ه.) والسوري (م.م.) والفلسطيني (ل.ع.) عند حاجز السفري – بعلبك كونهم مطلوبا توقيفهم بجرم السلب.

- توقيف المواطن (م.ج.) عند حاجز العاصي – الهرمل لنقله 30 صندوقا من التبغ معدة للتهريب.



سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".