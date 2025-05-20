الأمراض تفتك بمواشي أكروم ومربوها يناشدون!

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أعلن مربو المواشي في بيان، "استمرار معاناة مربي المواشي في جبل أكروم - عكار، جراء تفشي الأمراض التي تفتك بها"، وأشارت إلى أن "فريقا طبيا تابعا لوزارة الزراعة في عكار عاين المواشي المريضة، وافاد بأنها مصابة بامراض الطاعون والحمى العراقية والباستوريلا"، وحذر من "أكل لحمها او شرب حليبها".

وقال البيان "أن الأطباء أفادوا بأن هذه المواشي وغالبيتها من الماعز تحتاج إلى لقاحات بشكل سريع والا فإن المرض سيتفشى بشكل أكبر، وأن وزارة الزراعة ليس لديها هذه اللقاحات".

وأعتبر اصحاب المواشي أن "معالجة هذا المرض مسؤولية وزارة الزراعة اولاً واخيراً، خصوصا وان اصحاب المواشي لا قدرة لهم لشراء اللقاحات ولا يعرفون شيئا عنها او عن الجهة التي تبيعها"، مناشدين وزير الزراعة "التدخل شخصيا وان يتحمل مسؤوليته قبل ان يتمدد هذا الوباء إلى مناطق عكار وكل لبنان".