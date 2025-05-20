كتابٌ من وزير المالية إلى مجلس الوزراء بشأن المتضررين من الحرب..

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رفع وزير المالية ياسين جابر الى رئاسة مجلس الوزراء مشروع القانون المعجل الرامي الى منح المتضررين من الحرب الإسرائيلية على لبنان بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم المستند الى قراري مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 6/3/2025 والقرار رقم 3 تاريخ 2/5/2025،

وجاء في الكتاب الذي وجهه بهذا الخصوص:

"أُعيد إليكم مشروع القانون المعجل الرامي الى منح المتضررين من الحرب الإسرائيلية على لبنان بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم، بعد تعديله وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 6/3/2025 ولقراره رقم 3 تاريخ 2/5/2025،

كما أرفع إليكم مشروع مرسوم إحالة مشروع القانون المعجّل الى مجلس النواب".