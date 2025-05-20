living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تعميم لوزيرة السياحة بالاجراءات المطلوبة من المؤسسات بضرورة التعامل مع سائقين عموميين ومكاتب "تاكسي" مرخصة

20
MAY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صدر عن وزيرة السياحة لورا لحود الخازن، تعميم حمل الرقم 3، لفت للاجراءات المطلوبة من قبل المؤسسات السياحية كافة بضرورة التعامل مع سائقين عمومين ومكاتب تاكسي حاصلة على التراخيص اللازمة لممارسة النقل العام للركاب.

وجاء في نص التعميم :" لما كانت بعض الفنادق والمؤسسات السياحية تقوم من اجل تنقلات زبائنها بالاستعانة بمركبات تعود لأفراد أو مكاتب وشركات تستخدم سيارات خصوصية تحمل لوحات بيضاء مما يخالف احكام قانون السير وخصوصا بما يتعلق بعدم استحصالها على الترخيص المسبق من وزارة الاشغال العامة والنقل ، المريرية العامة للنقل البري والبحري الذي يخولها تأدية خدمة النقل العام للركاب وفق القوانين والانظمة ، يطلب من جميع المؤسسات السياحية بأنواعها كافة، بضرورة التعامل مع سائقين عموميين ومكاتب تاكسي حاصلة على التراخيص اللازمة لممارسة النقل العام والركاب".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout