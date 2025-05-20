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الحرارة تعود إلى الإرتفاع في هذا اليوم..

20
MAY
2025
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة فوق الجبال وعلى الساحل بينما ترتفع في الداخل.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس ربيعي مستقر ورطب نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل خلال اليومين المقبلين ، على أن تعود يوم الخميس إلى الإرتفاع بخاصة فوق الجبال و في الداخل حيث تتخطى معدلاتها الموسمية.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر أيار : بيروت بين 18 و 27، طرابلس بين 17 و 26، وزحلة بين 13 و 27 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء:

قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، كما يتكون الضباب على المرتفعات بخاصة في الفترة المسائية .

الأربعاء:

قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة فوق الجبال وعلى الساحل بينما ترتفع في الداخل.

الخميس:

غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع ضباب محلي على المرتفعات، وارتفاع محدود بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، كما تنشط الرياح أحيانا جنوب البلاد.

الجمعة:

قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف في المناطق الجبلية والداخلية ، بينما تستمر بالارتفاع على الساحل كما تنشط الرياح أحيانا.

-الحرارة على الساحل من 18 الى 26 درجة ، فوق الجبال من 11 الى 23 درجة ، في الداخل من 12 الى 23 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا ، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 8 و 25 كم/س.

-الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء مساء على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين: 55 و 80%.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 22 درجة.

-الضغط الجوي: 763 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 5,34

-ساعة غروب الشمس: 19,35

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