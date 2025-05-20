انقذوا جورج حنّا!

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مناشدة وطلب تبرّع:
"كل ما فعلتموه بأحد اخوتي الصغار فبي قد فعلتموه" مت : ٤٠/٢٥
الى ابناء رعيتي المحبوبة من الرب
إن إبن الرعية الحبيب جورج نزيه حنا بحاجة الى عملية جراحية لترميم العظام في كامل جسمه وهي ضرورية ومستعجلة وبكلفة ٢٠،٠٠٠$ دولار اميركي. والمطلوب منا جميعاً مدّ يد العون كلٍ بحسب قدرته ولو بفلس الأرملة. طالباً من الرب أن يعوض عليكم ببركاته الإلهية.
لمن يرغب بالمساعدة الرجاء التواصل على الأرقام التالية:
الأب طوني رزق: ٠٣،٤٠٧٨٦٨
داني اسطفان : ٧٠،٩٢٩٣٦٢
الياس الشعك : ٠٣،٤٧٧٣٨١
ابراهيم حنا : ٧٠،٤٧٠١٤٢
خليل حنا : ٧٠،١٢٣٢٢١
ودمتم لعمل الخير."