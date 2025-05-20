انقذوا جورج حنّا!

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مناشدة وطلب تبرّع:

"كل ما فعلتموه بأحد اخوتي الصغار فبي قد فعلتموه" مت : ٤٠/٢٥

الى ابناء رعيتي المحبوبة من الرب

إن إبن الرعية الحبيب جورج نزيه حنا بحاجة الى عملية جراحية لترميم العظام في كامل جسمه وهي ضرورية ومستعجلة وبكلفة ٢٠،٠٠٠$ دولار اميركي. والمطلوب منا جميعاً مدّ يد العون كلٍ بحسب قدرته ولو بفلس الأرملة. طالباً من الرب أن يعوض عليكم ببركاته الإلهية.

لمن يرغب بالمساعدة الرجاء التواصل على الأرقام التالية:

الأب طوني رزق: ٠٣،٤٠٧٨٦٨

داني اسطفان : ٧٠،٩٢٩٣٦٢

الياس الشعك : ٠٣،٤٧٧٣٨١

ابراهيم حنا : ٧٠،٤٧٠١٤٢

خليل حنا : ٧٠،١٢٣٢٢١

ودمتم لعمل الخير."