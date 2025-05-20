برّي عن الانتخابات البلدية في الجنوب: سنخوضها مهما كانت الظروف!

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أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، في حديث إلى "المدن"، أنّ "الواجبات أُنجزت في الانتخابات البلدية في بيروت"، مشيرًا إلى أنّه "تم تأمين التوازن إلى حدّ لم يعد جائزًا توصيفنا كثنائي شيعي، بل نحن ثنائي وطني".

وعن نتائج الانتخابات في البقاع، لفت بري إلى أنّ "المنطقة باتت تعبّر عن نفسها، وكل القرى والبلدات قالت كلمتها لصالح الثنائي الوطني".

ورفض بري ما يُشاع عن أنّ الانتخابات البلدية ستعيد خلط الأوراق أو أنها تمثّل مؤشرًا للانتخابات النيابية المقبلة، قائلاً: "في بيروت جمعنا الأضداد، أما في الانتخابات النيابية فالصورة ستختلف، وسيتفرقون حُكمًا".

أما في الجنوب، فأوضح بري أنّ "الانتخابات البلدية في الجنوب ستُجرى في كل الأحوال، وسنخوضها مهما كانت الظروف"، كاشفًا أنّ "الجهود مع حزب الله مركّزة على تحقيق أكبر قدر من التوافق".

وختم بالقول: "الأجواء بمعظمها تسير نحو التفاهم، وقد عملنا على ذلك جاهدين".