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عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 20 أيار 2025

20
MAY
2025
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الأخبار: سعيد قد يرفع قيمة السحوبات... ومشكلة في وزارة المال
الحاكم للمصارف: لن أقطع رؤوسكم
غزة: العدو متمسك بـ "تأبيد" الحرب

 

 

 


النهار: تداعيات "الاكتساح القواتي" تبدأ باعتراف "التيار"... ملف التعديلات على قانون الانتخاب يُفتح اليوم

 

 

 


اللواء: إرتياح وطني لنجاح المناصفة في بيروت.. والجنوب بين محدلة التزكية ومعارك صيدا وجزين
عون يعود بتفعيل اللجنة الوزارية مع مصر والضغط على إسرائيل.. وشبهة أبراهام في حقيبة أورتاغوس

 

 

 


الجمهورية: عون: لسلام عادل يستعيد الحقوق
السيسي: مصر جاهزة للمساعدة بخبرتها

 

 

 

 

الديار: خرق الجمل «يهز» مُناصفة بيروت...ورسائل سياسيّة من البقاع
«الثنائي» «والقوات» أكبر الرابحين... والمجتمع المدني أول الخاسرين
القاهرة القلقة من التطوّرات الإقليميّة تدعم «حكمة» الرئيس عون

 

 

 


البناء: بداية فاشلة لجيش الاحتلال للعملية البرية في غزة ومحادثة ناجحة لترامب وبوتين | عون يحصل على دعم السيسي لأولوية التزام الاحتلال… واليمن يُدخل حيفا هدفاً | موجة المجتمع المدني تنحسر وتتفكك وتبشّر بأن التغيير ينتظر نيابياً نواب التغيير

 

 

 

 

?l'orient le jour: À Beyrouth, la (petite) revanche de Saad Hariri 

 

 

 

عناوين بعض الصحف العربية


الشرق الأوسط السعودية: الأمم المتحدة: ما دخل غزة من مساعدات «قطرة في محيط»
الجيش الإسرائيلي أعلن دخول 5 شاحنات محملة بالمساعدات

 

 

 


الأنباء الكويتية: مجلس النواب يتجه إلى اعتماد آلية اقتراع المغتربين كما في دورتي 2018 و2022
بيروت اختلفت عن طرابلس «رغم كسر طفيف» للتوازن البلدي.. وزحلة لـ «القوات»

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