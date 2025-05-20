عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 20 أيار 2025

الأخبار: سعيد قد يرفع قيمة السحوبات... ومشكلة في وزارة المال
الحاكم للمصارف: لن أقطع رؤوسكم
غزة: العدو متمسك بـ "تأبيد" الحرب
النهار: تداعيات "الاكتساح القواتي" تبدأ باعتراف "التيار"... ملف التعديلات على قانون الانتخاب يُفتح اليوم
اللواء: إرتياح وطني لنجاح المناصفة في بيروت.. والجنوب بين محدلة التزكية ومعارك صيدا وجزين
عون يعود بتفعيل اللجنة الوزارية مع مصر والضغط على إسرائيل.. وشبهة أبراهام في حقيبة أورتاغوس
الجمهورية: عون: لسلام عادل يستعيد الحقوق
السيسي: مصر جاهزة للمساعدة بخبرتها
الديار: خرق الجمل «يهز» مُناصفة بيروت...ورسائل سياسيّة من البقاع
«الثنائي» «والقوات» أكبر الرابحين... والمجتمع المدني أول الخاسرين
القاهرة القلقة من التطوّرات الإقليميّة تدعم «حكمة» الرئيس عون
البناء: بداية فاشلة لجيش الاحتلال للعملية البرية في غزة ومحادثة ناجحة لترامب وبوتين | عون يحصل على دعم السيسي لأولوية التزام الاحتلال… واليمن يُدخل حيفا هدفاً | موجة المجتمع المدني تنحسر وتتفكك وتبشّر بأن التغيير ينتظر نيابياً نواب التغيير
?l'orient le jour: À Beyrouth, la (petite) revanche de Saad Hariri
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: الأمم المتحدة: ما دخل غزة من مساعدات «قطرة في محيط»
الجيش الإسرائيلي أعلن دخول 5 شاحنات محملة بالمساعدات
الأنباء الكويتية: مجلس النواب يتجه إلى اعتماد آلية اقتراع المغتربين كما في دورتي 2018 و2022
بيروت اختلفت عن طرابلس «رغم كسر طفيف» للتوازن البلدي.. وزحلة لـ «القوات»