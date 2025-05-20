سفارات دول أجنبية وعربية كانت ترصد سير العملية الانتخابية

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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

بينما تترقب الساحة السياسية الزيارة المتوقعة للمبعوثة الأميركية مورغان اورتاغوس إلى بيروت أواخر الأسبوع الحالي، بقي الاستحقاق البلدي والاختياري بجولته الثالثة في واجهة المشهد الداخلي مع استمرار عمليات الفرز في أقلام الاقتراع في بيروت حتى مساء أمس، والتي أظهرت تقدماً كبيراً للائحة الأحزاب «بيروت بتجمعنا» وفوزاً كاسحاً للوائح التنمية والوفاء في بعلبك – الهرمل والبقاع الغربي وفوز لحزب القوات اللبنانية على حزب الكتائب والعائلات في زحلة.



وتفقد وزيرا الداخلية والعدل أحمد الحجار وعادل نصار عملية الفرز في قصر العدل في بيروت. ولفت الحجّار، بعد الجولة، إلى أن «عمليات الفرز تتم بشكل جيد وبسرعة وبدقة وسنطلع الرأي العام على مسار عملية الفرز منعاً لأي تساؤلات من دون أجوبة».



وعلمت «البناء» أن سفارات دول أجنبية وعربية في لبنان كانت ترصد سير العملية الانتخابية في بيروت والبقاع لا سيما في مناطق حضور الثنائي حركة أمل وحزب الله، وكذلك تتابع نتائج الانتخابات وأبعادها السياسية لا سيما أنها الاستحقاق الانتخابي الأول بعد الحرب الأخيرة والتحوّلات في المنطقة، وبالتالي مدى تأثير تداعيات هذه الحرب على أداء الثنائيّ وإدارته لملف الانتخابات وعلى بيئة المقاومة ومدى تمسكها بالمقاومة وخيارها، للبناء على هذه النتائج في استحقاق الانتخابات النيابيّة في العام المقبل.