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شركة BUMC s.a.l. و Yelloblue تعززان دمج الطاقة الشمسية في مرافق رئيسية في لبنان

19
MAY
2025
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تُسرّع شركة BUMC s.a.l. تويوتا الموزّع الحصري لسيارات تويوتا ولكزس في لبنان، جهودها في مجال الاستدامة من خلال توسيع شراكتها مع شركةYelloblue ، الرائدة في مجال الطاقة المتجددة. وكجزء من هذا التعاون، تمّ تنفيذ أنظمة طاقة شمسية في ثلاثة مواقع رئيسية تابعة لـ BUMC: حازمية (المقر الرئيسي لتويوتا ولكزس سيتي)، الزلقا، والمكلس.

تتماشى هذه المبادرة الاستراتيجية مع التزام شركة تويوتا العالمية بالحياد الكربوني، وتعكس التزام BUMC العميق بالمسؤولية البيئية وبناء لبنان أكثر خضرة. من خلال التحوّل إلى الطاقة الشمسية في مرافقها الأساسية، تُقلّل BUMC بشكل كبير من بصمتها الكربونية وتُعزّز ريادتها في ممارسات الأعمال المستدامة في قطاع السيارات المحلي.

تُكمل هذه الخطوة استثمارات BUMC المتزايدة في التنقل الكهربائي، من خلال تقديم مجموعة متقدمة من سيارات الهايبرد (HEVs) والسيارات الكهربائية بالكامل (BEVs) من تويوتا ولكزس. وتوفر هذه المركبات المتطورة للعملاء اللبنانيين أحدث التقنيات، وانبعاثات أقل، ونهجاً مستقبلياً في التنقل، مما يدعم بشكل أكبر رسالة BUMC البيئية.

تقدّم Yelloblue خبرتها التقنية ورؤيتها المستدامة في هذا التعاون، لضمان تنفيذ بنية تحتية شمسية فعالة وناجحة. ويُجسّد هذا التعاون كيف يمكن للتحالفات بين القطاع الخاص أن تلعب دوراً تحويلياً في تقدم الطاقة النظيفة على المستوى الوطني.

يمثل كل مرفق يعمل بالطاقة الشمسية محطة رئيسية في هدف BUMC طويل الأمد للتحوّل الكامل إلى الطاقة المتجددة في كافة عملياتها. كما تُسهم هذه المبادرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتحديداً:
الهدف 7: طاقة نظيفة وبأسعار معقولة
الهدف 13: العمل المناخي

معاً، تُسهم BUMC وYelloblue في دفع انتقال لبنان نحو الطاقة المتجددة – مرفقاً تلو الآخر – مع تمهيد الطريق لمستقبل أنظف وتنقل مستدام في جميع أنحاء البلاد.

في إطار التزامها المستمر بالاستدامة، وبالشراكة مع  Yelloblue، نجحت شركة BUMC s.a.l. في تركيب أنظمة طاقة شمسية في منشآتها في حرش تابت، الزلقا، والمكلس. هذا الإنجاز لا يدعم فقط أهداف تويوتا العالمية في الحياد الكربوني، بل يُعزّز أيضاً دور BUMC في تعزيز اعتماد الطاقة النظيفة في لبنان. وتأتي هذه المبادرة بالتوازي مع برامج الشركة المتنامية في مجال السيارات الهجينة والكهربائية، مما يعكس نهجاً متكاملاً نحو تنقل وعمليات أكثر استدامة.

 

 

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