طرابلسي: مبروك للائحة "بيروت بتجمعنا" فوزها بالانتخابات البلدية في بيروت

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كتب النائب ادكار طرابلسي عبر حسابه على اكس:

مبروك للائحة "بيروت بتجمعنا" فوزها بالانتخابات البلدية في العاصمة بيروت.

والتقدير الكبير للقوى السياسية التي شكّلت الدعامة ليس فقط لهذه اللائحة انما للمناصفة والتعددية في بيروت. تبقى وحدتنا الوطنية أقوى من أصوات النشاذ التي سمعناها مؤخراً. وكل التهاني للوائح التي حافظت على المناصفة ولو لم يحالفها الحظ بالربح.

مبروك لجميع مخاتير العاصمة الفائزين، وخاصة لاصدقائنا الذين وقفنا الى جانبهم في الدائرتين الاولى والثانية. ورسالة مبكرة - استباقاً للانتخابات النيابية - الى وزارة الداخلية لتجد حلاً جذرياً لمعضلة الطوابق العالية في مراكز الاقتراع التي حرمت كبار السن او أذلتهم عند تأديتهم واجبهم. ان اعتماد مراكز اقتراع ارضية والميغاسنتر هو الحل.