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كتل هوائية حارة محملة بالغبار مصدرها صحراء سيناء.. في طريقها إلى لبنان!

19
MAY
2025
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم بسحب مرتفعة دون تعديل بدرجات الحرارة حيث تكون ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل والجبال بينما تبقى أعلى من معدلاتها في الداخل، مع استمرار تكوّن الضباب على المرتفعات.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس مستقر  يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط  مع انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة والتي تعود ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل والجبال وبقائها فوق معدلاتها في الداخل، على أن تعود درجات الحرارة يوم الأربعاء  إلى الإرتفاع وبشكل ملحوظ  خصوصا فوق الجبال وفي الداخل نتيجة تأثير كتل هوائية حارة محملة بالغبار مصدرها صحراء سيناء.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر أيار: بيروت بين 18 و 27، طرابلس بين 17و 26،  زحلة بين 13 و 27 درجة.

تحذير : من خطر اندلاع  الحرائق  في المناطق الحرجية عند وصول الكتل الهوائية الحارة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

-الإثنين:
قليل الغيوم إجمالا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة خصوصا على الجبال و في  الداخل مع ضباب على المرتفعات .

-الثلاثاء:
قليل الغيوم الى غائم بسحب مرتفعة دون تعديل بدرجات الحرارة حيث تكون ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل والجبال بينما تبقى أعلى من معدلاتها في الداخل، كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات .

-الأربعاء:
قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة خصوصا على الجبال و في الداخل  نتيجة تأثير الكتل الهوائية الحارة التي تكون محملة بالغبار،  ويحذر من خطر إمكانية إندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

-الخميس:
غائم إجمالا بسحب مرتفعة مع طبقات من الغبار في الأجواء تؤدي إلى سوء في الرؤية وتبقى درجات حرارة مرتفعة نسبيا بخاصة على الجبال وفي الداخل، مع استمرار خطر إندلاع الحرائق في المناطق الحرجية ومن التعرض المباشر لأشعة الشمس.

-الحرارة على الساحل من 18 الى 27 درجة، فوق الجبال من 16 الى 22 درجة، في الداخل من 18 الى 31 درجة.

-الرياح السطحية:  جنوبية غربية ناشطة أحيانا نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و 40 كم/س.
الانقشاع:   جيد إجمالا.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين:  50 و 85 %.

-حال البحر: مائج اجمالا، حرارة سطح الماء: 21 درجة.
-الضغط الجوي:  764 ملم زئبق.
-ساعة شروق الشمس:  5,34
-ساعة غروب الشمس: 19,35

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