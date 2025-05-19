هل اتُخذ قرار سحب السلاح من داخل المخيمات؟

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تتجه الأنظار هذا الأسبوع الى الزيارة التي يقوم بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الأربعاء الى بيروت، بحيث تؤكد مصادر لبنانية معنية بالملف الفلسطيني، أن "قرار سحب السلاح من داخل المخيمات اتُخذ، وأن زيارة عباس ستكون حاسمة في هذا المجال، لوضع الخطط والأطر التنفيذية".

وأضافت المصادر لـ"الديار": "لبنان الرسمي يفضل أن تكون الخطط الموضوعة فلسطينية، وتتم مشاركة الطرف اللبناني بها، بحيث أنه يدفع لتكون عملية سحب السلاح وتسلمه بين الفلسطينيين أنفسهم، وتقودها حركة فتح".

وأوضحت المصادر أن "حركة حماس من جهتها، أرسلت إشارات إيجابية لاستعدادها تسليم السلاح، إذا كان هناك قرار لبناني- فلسطيني كبير بهذا الشأن، لتبقى الأنظار متجهة إلى التنظيمات المتشددة داخل المخيمات، واذا كانت ستتجاوب أم سيستدعي الأمر عمليات قيصرية تتولاها "فتح" وحلفائها".