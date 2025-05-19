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أسرار الصحف ليوم الأثنين 19 أيار 2025

19
MAY
2025
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اللواء: أسرار

لغز
اعتبر متابعون لمسيرة العهد أن عدم تعيين أعضاء في مجلس الإنماء والإعمار في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة بمثابة هدر للزخم الذي أحاط بالعهد والحكومة ورهانات الخارج والداخل على سرعة تحقيق الإصلاحات المطلوبة!



همس
يقول مصدر ديبلوماسي في اللجنة الخماسية أن الحوار بين الدولة والحزب ناشط، وأنه تم إستلام عدد من المواقع شمال الليطاني بعيداً عن الأضواء والإعلام وفقاً لما تم الإتفاق عليه بين الطرفين!

 

 

 

 

البناء: خفايا وكواليس

خفايا

يقول خبراء ماليون إن الأرقام الثابتة لما حققه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في جولته الخليجية يمثل 500 مليار دولار هي صفقات السلاح وشراء الطائرات، لكن الأرقام الخاصة بالاستثمارات تحتاج إلى التدقيق حسب وجهة الاستثمار ووجود بنى تحتية ومصادر مواد أوليّة وخبرات مهنية قادرة على استيعابه بالقياس لما جرى عندما قرّر الرئيس جو بايدن تأسيس شركة حاضنة لصناعة الموصلات الدقيقة برأسمال خمسين مليار دولار. ودعا المستثمرين الأميركيين للانطلاق بالمشروع بمساهمة الشركة الحاضنة بـ 10% من الرأسمال اللازم لأي مشروع وتجمع على الورق رقم 500 مليار لمساهمين جاهزين للشراكة، لكن المشروع تبخّر بعدما تبين أن المواد الأولية مصدرها روسيا والصين وأن الخبرات اللازمة غير قادرة على استيعاب هذا المبلغ.

كواليس

قال خبير في الشؤون الإسرائيلية إن عقدة الجولان بين الحكومة السورية و”إسرائيل” تشبه عقدة القدس والاستيطان بين السلطة الفلسطينية و”إسرائيل”، حيث المشكلة ليست في رغبة الحكومتين الفلسطينية والسورية بإنجاز تفاهم مع “إسرائيل” تحت المظلة الأميركية وبدعم التمويل العربي، لكن المشكلة هي أن لا مشروعية لأي مسؤول إسرائيلي يتنازل عن القدس والاستيطان أو الجولان، ولكن مثلها لا مشروعية لأي مسؤول سوري أو فلسطيني يتنازل عن القدس والاستيطان والجولان، وبالنسبة لمثال كامب ديفيد يبقى أن أيّ مسؤول عربي يرغب بالالتحاق بالركب يحتاج إلى أن ينال سيناءه، كما نال الرئيس أنور السادات سيناءه.

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