عناوين الصحف ليوم الأثنين 19 أيار 2025

الأخبار: رسامني يفتتح مزاد بيع القطاع العام بحجة الإفلاس
المرافق الجوية والبحرية أولاً
بلديات- 3: تشتت الصوت السني
اللواء: بيروت تربح معركة المناصفة... والإنماء أولاً
«القوات» تقصي أسعد زغيب عن بلدية زحلة... و«الثنائي» يختبر شعبيته بعد الحرب
النهار: النسب المتراجعة لم تعكس النتائج "المفاجئة" بيروت نحو المناصفة و"القوات" تتقدم في زحلة
سلام: بيروت بحاجة إلى الإنماء وحيادية الحكومة في الانتخابات تأمّنت وخياري كمواطن هو لإنماء المدينة
البناء: الاحتلال يعلن بدء العملية البرية الكبرى ويحدّد 24 أيار لبدء آلية المساعدات | قطر وعمان في الوساطة مع إيران لبدائل وسطيّة للخلاف حول تخصيب اليورانيوم | الثنائي رافعة لائحة بيروت وفوز كاسح في البقاع والقوات تهزم العائلات في زحلة
الجمهورية: بيروت للمناصفة وزحلة للقوات
عون: الحوار يحل المشكلات
الديار: الإقبال الضعيف على انتخابات بيروت يُهدّد المناصفة
محمود عباس في لبنان الأربعاء لتحديد أطر سحب السلاح الفلسطيني
l'orient le jour: Municipales dans la Békaa et à Beyrouth : les principaux enseignements de la journée
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: إسرائيل ستستأنف إدخال المساعدات لغزة
الأنباء الكويتية: مواكبة لرئيس الجمهورية من روما ورئيس الحكومة «على الأرض» مقترعاً ومحفزاً ومطالباً بإعادة النظر بـ «الآلية البلدية»
ختام المرحلة الثالثة من الانتخابات البلدية ومشاركة مقبولة في بيروت