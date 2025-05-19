عناوين الصحف ليوم الأثنين 19 أيار 2025

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الأخبار: رسامني يفتتح مزاد بيع القطاع العام بحجة الإفلاس

المرافق الجوية والبحرية أولاً

بلديات- 3: تشتت الصوت السني

اللواء: بيروت تربح معركة المناصفة... والإنماء أولاً

«القوات» تقصي أسعد زغيب عن بلدية زحلة... و«الثنائي» يختبر شعبيته بعد الحرب

النهار: النسب المتراجعة لم تعكس النتائج "المفاجئة" بيروت نحو المناصفة و"القوات" تتقدم في زحلة

سلام: بيروت بحاجة إلى الإنماء وحيادية الحكومة في الانتخابات تأمّنت وخياري كمواطن هو لإنماء المدينة

البناء: الاحتلال يعلن بدء العملية البرية الكبرى ويحدّد 24 أيار لبدء آلية المساعدات | قطر وعمان في الوساطة مع إيران لبدائل وسطيّة للخلاف حول تخصيب اليورانيوم | الثنائي رافعة لائحة بيروت وفوز كاسح في البقاع والقوات تهزم العائلات في زحلة



الجمهورية: بيروت للمناصفة وزحلة للقوات

عون: الحوار يحل المشكلات

الديار: الإقبال الضعيف على انتخابات بيروت يُهدّد المناصفة

محمود عباس في لبنان الأربعاء لتحديد أطر سحب السلاح الفلسطيني

l'orient le jour: Municipales dans la Békaa et à Beyrouth : les principaux enseignements de la journée

عناوين بعض الصحف العربية



الشرق الأوسط السعودية: إسرائيل ستستأنف إدخال المساعدات لغزة

الأنباء الكويتية: مواكبة لرئيس الجمهورية من روما ورئيس الحكومة «على الأرض» مقترعاً ومحفزاً ومطالباً بإعادة النظر بـ «الآلية البلدية»

ختام المرحلة الثالثة من الانتخابات البلدية ومشاركة مقبولة في بيروت