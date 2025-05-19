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عناوين الصحف ليوم الأثنين 19 أيار 2025

19
MAY
2025
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الأخبار: رسامني يفتتح مزاد بيع القطاع العام بحجة الإفلاس
المرافق الجوية والبحرية أولاً
بلديات- 3: تشتت الصوت السني

 

 

 

اللواء: بيروت تربح معركة المناصفة... والإنماء أولاً
«القوات» تقصي أسعد زغيب عن بلدية زحلة... و«الثنائي» يختبر شعبيته بعد الحرب

 

 

 

النهار: النسب المتراجعة لم تعكس النتائج "المفاجئة" بيروت نحو المناصفة و"القوات" تتقدم في زحلة
سلام: بيروت بحاجة إلى الإنماء وحيادية الحكومة في الانتخابات تأمّنت وخياري كمواطن هو لإنماء المدينة

 

 

 

البناء: الاحتلال يعلن بدء العملية البرية الكبرى ويحدّد 24 أيار لبدء آلية المساعدات | قطر وعمان في الوساطة مع إيران لبدائل وسطيّة للخلاف حول تخصيب اليورانيوم | الثنائي رافعة لائحة بيروت وفوز كاسح في البقاع والقوات تهزم العائلات في زحلة

 

 


الجمهورية: بيروت للمناصفة وزحلة للقوات
عون: الحوار يحل المشكلات

 

 

 

الديار: الإقبال الضعيف على انتخابات بيروت يُهدّد المناصفة
محمود عباس في لبنان الأربعاء لتحديد أطر سحب السلاح الفلسطيني

 

 

 

l'orient le jour: Municipales dans la Békaa et à Beyrouth : les principaux enseignements de la journée

 

 

 

عناوين بعض الصحف العربية


الشرق الأوسط السعودية: إسرائيل ستستأنف إدخال المساعدات لغزة

 

 

 

الأنباء الكويتية: مواكبة لرئيس الجمهورية من روما ورئيس الحكومة «على الأرض» مقترعاً ومحفزاً ومطالباً بإعادة النظر بـ «الآلية البلدية»
ختام المرحلة الثالثة من الانتخابات البلدية ومشاركة مقبولة في بيروت

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