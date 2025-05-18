وزير الداخلية تمنى المشاركة بشكل مكثف في الساعات المقبلة: اجراءات لتسريع إصدار النتائج

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أمل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في تصريح"أن يندفع المواطنون في فترة ما بعد الظهرللمشاركة في الاقتراع في بيروت"، معلنا "منا بكل الاجراءات لتسريع عملية إصدار النتائج".

وأكد ان "الملاحقات مستمرة في حق مطلقي النار"، داعيا الى "عدم تكرار ذلك في البقاع وبيروت"، وأمل أن ننتهي من هذه الظاهرة".

أضاف "الدولة تؤكد اليوم احترام الاستحقاقات الدستورية وحق الشعب اللبناني بالتعبير عن رأيه والعملية تسير بكل ديموقراطية وإن حصلت بعض الإشكالات فالقوى الأمنية كانت حاضرة ولكن الصورة العامة كانت جيدة".

وأكد الحجار ان "التوجه الحكومي هو احترام نتائج الانتخابات ولا مجال لمخالفة القانون لا من الحكومة ولا من الداخلية والأمل بأهل بيروت أن يختاروا من يمثلهم بأفضل طريقة".



اأضاف :"نسبة الاقتراع مقارنة مع عام 2016 هي نسبة متقاربة لكن نتمنى من الناس أن تشارك بشكل مكثف في الساعات المقبلة، واتخذنا إجراءات للإسراع في عملية الفرز وسيكون لدي اجتماع مع وزير العدل بشأن هذا الموضوع".

ولفت الى ان "العملية الانتخابية انطلقت صباحا وحصلت بعض الإشكالات الأمنية في أماكن عدة ولا شيء يفوق الحد الذي يرافق الانتخابات، ووردت معلومات عن رشاوى وتمت متابعتها وهناك حالة تم ضبطها في المعلّقة وحصل تدخل من شعبة المعلومات وتجمع عدد من الناس وتدخل الجيش وتم استلام الموقوف ويتم التحقيق معه".