"لادي" رصدت مخالفات في عدد من مراكز الاقتراع...بالتفاصيل!!

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رصدت الجمعية اللبنانية لديمقراطية الانتخابات (LADE) مخالفات واضحة في عدد من مراكز الاقتراع، حيث تمّ وضع المعازل بطريقة مكشوفة لا تحترم سرية الاقتراع، ما يُعد انتهاكًا صريحًا لمبدأ الاقتراع السري.

وأشارت الجمعية إلى أنّ هذه المخالفات سُجّلت في:



-الغرفة رقم 4 في ثانوية ليسيه عبد القادر – بيروت

-الغرفة رقم 5 في ثانوية جبران أندراوس تويني – بيروت

-الغرفة رقم 2 في مدرسة جواهر الأدب – عرسال

ودعت الجمعية المعنيين إلى التحرك السريع لتصحيح هذه التجاوزات وضمان نزاهة العملية الانتخابية واحترام حقوق الناخبين.