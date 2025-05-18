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الشرق الأوسط السعودية: دمشق: سعاد جروس-

بعد أيام قليلة من حض الدول الغربية وأميركا الرئيس السوري، أحمد الشرع، على الانخراط في التحالف الدولي للقضاء على تنظيم «داعش»، اشتعلت اشتباكات عنيفة في حي الجزماتي بمنطقة جبل الحيدارية، شرق مدينة حلب بين قوى الأمن العام السوري وخلية لتنظيم «داعش».

جاء الاشتباك بعد قيام عناصر من الخلية بإطلاق نار على مقر للأمن العام ما أدى لمقتل عنصر، وبعد عمليات تحرٍّ عن الأشخاص الذين نفذوا عملية الاغتيال تمت مداهمة وكر الخلية في حي الجزماتي أمس.

وشهدت حلب أمس استنفاراً أمنياً ونشراً واسعاً لحواجز الأمن العام المؤقتة، مع وصول مؤازرة من وزارة الدفاع للأمن العام ضمت عسكريين وسلاحاً ثقيلاً ومصفحات.



