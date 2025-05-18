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معسكر تدريب أخير للاستحقاق النيابي

18
MAY
2025
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الأنباء الكويتية: تتجه الأنظار اليوم الأحد إلى العاصمة بيروت ومحافظتي البقاع وبعلبك - الهرمل، مع الجولة الثالثة من الانتخابات البلدية والاختيارية، بعد جولتين، أولى في محافظة جبل لبنان في 4 مايو، وثانية في محافظتي الشمال وعكار الأسبوع الماضي.

 

تنافس مزدوج، طليعته حث الناس على المشاركة، وهم الذين يعتبرون الانتخابات البلدية والاختيارية أقل أهمية من الانتخابات النيابية. إلى تنافس آخر كلاسيكي بين الأحزاب والقوى المنقسمة في البلاد منذ 2005.

 

تنافس بلدي يشكل «بروفة» ومعسكر تدريب أخير للاستحقاق النيابي السنة المقبلة، سواء لتنشيط الماكينات الانتخابية، أو لعقد التحالفات في ضوء قانون النسبية الذي يعطي فرصا أوفر للأحزاب والمجموعات غير الفردية.

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