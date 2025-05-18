ما هي اجواء بيروت عشية هذه الانتخابات؟... خواجة: عدم التشطيب

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

تتنافس في العاصمة 6 لوائح هي: لائحة «بيروت بتجمعنا» المكتملة، من 24 عضوا برئاسة ابراهيم زيدان، المدعومة من تحالف واسع من الاحزاب والقوى السياسية هي: حركة امل، حزب الله، القوات اللبنانية، التيار الوطني الحر، الكتائب، جمعية المشاريع (الاحباش)، الحزب التقدمي الاشتراكي، الطاشناك، والنائب فؤاد مخزومي والوزير السابق محمد شقير.

لائحة «بيروت مدينتي» المكتملة ايضا برئاسة فادي درويش، المدعومة من نواب التغيير وبعض هيئات المجتمع المدني.

لائحة «بيروت بتحبك» شبه المكتملة، من 22 عضوًا برئاسة العميد محمود الجمل المدعومة من النائب نبيل بدر والجماعة الاسلامية وجمعيات بيروتية.

لائحة «ولاد البلد» المقاصدية برئاسة رولا العجوز.

لائحة «مواطنون ومواطنات» المدعومة من الوزير السابق شربل نحاس.

لائحة «بيروت عاصمتنا» برئاسة عدنان الحكيم، وهذه اللوائح الثلاث هي غير مكتملة.

وتتركز المنافسة بين اللوائح الثلاث الاولى وسط اجواء ارتفعت وتيرتها في اليومين الماضيين، لا سيما السجال غير المباشر بين النائبين فؤاد مخزومي ونبيل بدر، والحملات بين لائحتي بيروت مدينتي وبيروت بتجمعنا.

اجواء لائحة التحالف

وقال احد نواب الاحزاب الداعمة للائحة «بيروت بتجمعنا لـ«الديار»، ان هذه اللائحة تحظى بدعم حزبي وسياسي واسعين، لا سيما ان الاحزاب تملك «بلوكات» انتخابية يعتمد عليها في المعركة. لكنه اضاف ان التنافس سيكون قويا، لان هناك لوائح منافسة لها حيثيات شعبية وسياسية وعائلية.

وردا على سؤال قال «ان اللائحة التي ندعمها تخوض المعركة تحت عنوان اساسي، هو ضمان المناصفة بين المسلمين والمسيحيين وتأمين المشاركة، وحفظ وحدة بيروت».



واكد المصدر لـ «الديار»: ان تعليمات مشددة عممت من الاحزاب الداعمة لهذه اللائحة للتقيد بالاقتراع لاعضائها بشكل كامل وعدم التشطيب»، مشيرا الى ان غرفة عمليات للائحة شكلت من اجل تأمين اكبر حشد لمصلحتها ومتابعة ضمان عدم التشطيب بدقة.

خواجة لـ «الديار»: عدم التشطيب

وحرصت الاحزاب والقوى على التنبيه الى التشطيب وحث الناخبين على الاقتراع. واكد النائب محمد خواجة لـ«الديار»: ان هناك تعليمات مشددة بتوجيهات من دولة الرئيس بري لمناصري ولجمهور حركة امل لعدم التشطيب والالتزام بالاقتراع للائحة بشكل كامل.

واوضح ردا على سؤال انه من الصعب التكهن بنسبة الاقتراع اليوم، لكن هناك جهودا تبذل لحث الناخبين على الاقتراع.