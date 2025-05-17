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دار الفتوى في البقاع تعلن متابعتها الانتخابات البلدية وتحذر من مخالفة القوانين والرشاوى

17
MAY
2025
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أعلنت دار الفتوى في البقاع في بيان، أنها "تتابع باهتمام بالغ الاستعدادات الجارية للانتخابات البلدية المقررة في البقاع، وتؤكد أهمية هذه المناسبة الوطنية التي تُعد فرصةً لتجديد الثقة بين المواطنين وممثليهم، وتعزيز المشاركة في صنع القرار المحلي بما يخدم المصلحة العامة.  

وبهذه المناسبة يهم دار الفتوى أن تبين الأمور الآتية : 

١. الحث على المشاركة الإيجابية :

  - تؤكد دار الفتوى على وجوب المشاركة الواعية في الانتخابات .

 

٢. التحذير من المخالفات : 

 

   - تحذر دار الفتوى من أي ممارسات تخالف القانون أو تهدد الأمن مثل الضغط على الناخبين أو التلاعب بإرادتهم . 

- استعمال الرشاوى بين الموطنين. 

    - استخدام السلاح أو التهديد به.  

     - التحريض على العنف أو الفتنة.  

 

٣. ضوابط خاصة بالاحتفال : 

   - في حال حصول احتفالات، يجب أن تكون:  

     - **خالية من المخالفات الأمنية** (مثل إطلاق العيارات النارية والتي نؤكد على حرمتها وتجريم من يقوم بها).  

     - المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة .

     - ن لا تكون محتوية على أي مظاهر فتنة أو خلاف بين الطوائف والمذاهب والعائلات .

 

٤. دعوة للتعاون الأمني :

 

   - تدعو دار الفتوى الجميع إلى التعاون مع القوى الأمنية، وعدم عرقلة عملها، والتبليغ عن أي مخالفات قد تهدد السلم الأهلي.  

 

ختاماً : تؤكد دار الفتوى في البقاع أن الانتخابات البلدية مسؤولية وطنية، وتدعو الجميع إلى:  

 

- احترام نتائج الانتخابات ، والقبول بالخيار الديمقراطي.  

- المحافظة على بقاء الأرحام موصولة وأن لا تكون الانتخابات سببا لقطيعة الأرحام. 

- الحفاظ على الوحدة الوطنية".

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