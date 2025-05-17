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قطاع الشباب في التجمع من اجل لبنان في فرنسا أقام لقاء له... والرئيس عون وباسيل في اتصال مع الحاضرين!

17
MAY
2025
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اقام قطاع الشباب في التجمع من اجل لبنان-فرنسا لقاء حاشداً تحدث في خلاله عبر تطبيق زوم الرئيس العماد ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بمشاركة منسق عام قطاع الانتشار في التيار نديم جرداق ومسؤولة التواصل لاوروبا جودي عبد النور.
الرئيس عون تناول ملف النزوح السوري متطرقاً الى معضلة الودائع في البنوك شارحاً وجود التوازن المفقود في المجتمع من خلال الاداء السياسي في السلطة وشجع الجميع للمجيء إلى لبنان وقال ان لا تخوف من الوضع الأمني.
اما باسيل فتحدث عن حيوية الشباب ونشاطهم واهمية الموضوع في تحفيز العمل من اجل لبنان.
جرداق عرض الوضع الحالي للشباب بمقارنة بين الامس واليوم من باب الوجود السوري ومواجهته في السابق والنزوح السوري اليوم متطرقاً الى بدء التحضيرات والتجهيزات لخوض الانتخابات المقبلة.
وكانت مداخلة لمسؤول الشباب جورج خوري الذي شدد على اهمية تفاعل الشباب في الخارج والتنسيق مع شباب لبنان للعمل من اجل المصلحة العامة.كما تحدث مسؤول مكتب باريس في التجمع من اجل لبنان جوزف جبور عن الانتخابات المقبلة.

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