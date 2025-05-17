صحناوي لأبناء بيروت: "شاركوا غداً بكثافة واحذروا التشطيب"

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دعا النائب نقولا صحناوي، في تصريح صحفي، أبناء بيروت ولا سيما ناخبي دائرة بيروت الأولى، إلى المشاركة الكثيفة في الانتخابات البلدية والاختيارية التي ستجري يوم غد، مشدداً على أهمية التصويت للوائح كاملة.

وأكد صحناوي دعمه للائحة "بيروت بتجمعنا" في الانتخابات البلدية، وللوائح "الأشرفية بتجمعنا"، "الصيفي بتجمعنا"، "الرميل بتجمعنا"، و"المدور بتجمعنا" في انتخابات المخاتير، مشيراً إلى أن هذه اللوائح تعبّر عن رؤية موحدة وخطة إنمائية شاملة تعكس تطلعات أبناء العاصمة.

وشدد على ضرورة التصويت دون تشطيب، محذراً من أن التشطيب يؤدي إلى تشتّت الأصوات ويُضعف التمثيل، داعياً الجميع إلى دعم اللوائح كاملة لضمان وحدة القرار والعمل الفعّال في المجلس البلدي والمخاتير.