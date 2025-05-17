فقدان دفاتر تصاريح مخصّصة لمندوبي المرشحين في الهرمل... ومديرية أمن الدولة تباشر بالتحقيقات!

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سُجّل في مدينة الهرمل فقدان نحو 500 تصريح لمندوبين تابعين لعدد من المرشحين لخوض الانتخابات البلدية والاختيارية المقرّرة غداً الأحد.

وعلى أثر ذلك، طلب محافظ بعلبك - الهرمل بشير خضر من جهاز أمن الدولة فتح تحقيق فوري لكشف ملابسات اختفاء التصاريح وتحديد المسؤوليات.

وقد وُضِع قائمقام الهرمل طلال قطايا رهن التحقيق.

وقد أفادت مصادر الـLBCI بأنّ مديرية أمن الدولة باشرت بالتحقيق مع قائمقام الهرمل طلال قطايا، في مكتبها في القضاء، وذلك على خلفية فقدان 18 دفترًا من أصل 140 دفتر تصاريح مخصّصة لمندوبي المرشحين للانتخابات البلدية والاختيارية، علمًا أن كل دفتر يحتوي على 25 تصريحًا.

وأكّدت المصادر أنّ عدد الدفاتر التي لا تزال بحوزة القائمقامية يبلغ 122 دفترًا، فيما تُقدَّر التصاريح المفقودة بنحو 450 تصريحًا.

وأوضحت أنّ التحقيق أُطلق بناءً على إشارة النائب العام الاستئنافيّ في البقاع القاضي منيف بركات، وبعد موافقة وزير الداخلية والبلديات.

وأوضحت المعلومات، أنّ التوجّه القضائيّ يميل إلى التريث في اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يعرقل العملية الانتخابية، بانتظار استكمال التحقيقات واتخاذ القرار المناسب.