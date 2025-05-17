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ضبط مخالفة قطع أشجار في البيرة - عكار

17
MAY
2025
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تحرّكت دورية من دائرة التنمية الريفية ومركز أحراج عندقت في مصلحة زراعة عكار،  تنفيذاً لتوجيهات وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وحرصاً على حماية الثروة الحرجية ومكافحة التعديات على الغابات، وبإيعاز مباشر من رئيس المصلحة طه مصطفى، إلى منطقة البيرة – عكار، حيث تم ضبط مخالفة قطع أشجار حرجية بشكل غير قانوني، ومصادرة كمية من الحطب الناتج عن التعدي، وتم تنظيم محاضر ضبط بالمخالفين وفقاً للأصول القانونية المرعية، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

وأكدت مصلحة زراعة عكار أنها ماضية في "تنفيذ سياسة وزارة الزراعة الهادفة إلى حماية الغابات والحد من الاستنزاف العشوائي للموارد الطبيعية"، مشددة على "أهمية التعاون مع المواطنين في التبليغ عن أي تعديات مماثلة، لما فيه مصلحة الحفاظ على البيئة وضمان استدامة الثروات الحرجية للأجيال القادمة". 

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