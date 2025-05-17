سلام التقى نظيره الإسباني على هامش قمة بغداد

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التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، على هامش القمة العربية المنعقدة في بغداد، برئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، وقد تناول اللقاء تداعيات الحرب على غزة، وأهمية التحرك الدولي العاجل لوقفها، واحتواء آثارها الإنسانية والسياسية.

وأكد سلام أن "لبنان، انطلاقًا من ثوابته الوطنية والإنسانية، يدعو إلى الوقف الفوري للعدوان على غزة، ويثمّن كل جهد صادق يُبذل في هذا الاتجاه". كما أعرب عن تقديره ل"المواقف الإسبانية المتقدمة في دعم لبنان، فضلًا عن اعتراف إسبانيا بدولة فلسطين وتبنّيها حل الدولتين كمدخل لتحقيق سلام عادل وشامل".

وشكر سلام رئيس وزراء اسبانيا على مشاركة بلاده في قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان.