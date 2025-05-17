من هم مرشحو التيار الوطني الحر في بيروت؟

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عشية الانتخابات البلدية والاختيارية، يخوض التيار الوطني الحر المعركة الانتخابية في ظل جوّ توافقي بين مختلف الأفرقاء السياسيين، وذلك بهدف ضمان المناصفة في بلدية بيروت.

ويشارك التيار في الانتخابات البلدية بمرشّحين اثنين، إلياس عباس وتيدي بطحيش، على لائحة "بيروت بتجمعنا" المكتملة، والتي تضم 24 مرشحاً، هم:

إبراهيم زيدان - أحمد شاتيلا - إسكندر بريدي - إلياس عباس - إيلي أندريا - تيدي بطحيش - جمانه الحلبي - جويل مراد - حسين البطل - راغب حداد - رامي الغاوي - رشا فتوح - سعيد حديفه - سيرج ملكونيان - عماد فقيه - فادي شحرور - لويس أيوب - لينا سنو - محمد مشاقه - محمد بالوظه - هوفهانيس بجاقجيان - واهرام بارسوميان - وفاء الفخري - يوسف بيضون.

وذلك في مواجهة أربع لوائح أخرى تخوض الاستحقاق نفسه وفق شعارات مختلفة.

أما في الانتخابات الاختيارية، فيسود جوّ من التوافق داخل دائرة بيروت الأولى، حيث تم تشكيل لوائح ائتلافية في مختلف الأحياء، تضم شخصيات من عائلات الأشرفية، الصيفي، الرميل، والمدور، وتحظى بدعم التيار الوطني الحر، القوات اللبنانية، الكتائب اللبنانية، وحزبي الطاشناق والهانشاك.

مرشحو التيار الوطني الحر في الانتخابات الاختيارية:

في الأشرفية، مرشح التيار الوحيد هو إبراهيم حنا على لائحة "الأشرفية بتجمعنا"، التي تضم:

أحمد بيضون - إبراهيم حنا - إيلي صباغة - انطون رزق - بشير عبد الجليل - خليل واكيم - رافي ماركاريان - سمعان خوري - عميليو صدقا - مروان خيرالله - ميشال مجاعص - هايك دردريان.

في الصيفي، فإن مرشحة التيار الوطني الحر الوحيدة هي نهى نصر الله على لائحة "الصيفي بتجمعنا"، التي تضم:

فيروز أبو رفول - فكتور أبو سعد - ميشال نصر - نهى نصر الله.

في الرميل، فإن مرشحي التيار الوطني الحر هما فادي ناكوزي ورين عبد النور على لائحة "الرميل بتجمعنا"، التي تضم:

إبراهيم دعبول - إيلي نصار - بدروس كولاجيان - بشاره غلام - جان اندراوس - شارل زياده - ساسين شهوان - سركيس قيراجيان - شحاده نعمه - فادي ناكوزي - ميشال فياض - رين عبد النور.

أما في المدور، فإن مرشحة التيار الوطني الحر الوحيدة فهي ناديا زغيب على لائحة "المدور بتجمعنا"، التي تضم:

أمين الجلخ - أنطون سلفاني - ناديا زغيب - عمر الدياب - رافي الباكيان - حاكوب كيشيشيان - رافي خريميان - هاكوب ازنافوريان - روبير قيصرليان - بدروس طوبجيان - أرمين سفريان - هراتش طاشجيان.

ويدعو التيار الوطني الحر الناخبين إلى التصويت للوائح كاملة من دون أي تشطيب، حفاظًا على وحدة بيروت وضمانًا للمناصفة.