خضر خلال تسليم صناديق الاقتراع في بعلبك: الأمور تسير بشكل سليم ومنظَّم

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بدأ عند الساعة السادسة صباحًا تسليم صناديق الاقتراع لمراكز قضاء بعلبك، بإشراف المحافظ بشير خصر، في قاعة اتحاد بلديات بعلبك، تمهيدا للانتخابات البلدية والاختيارية التي ستجري يوم غد الأحد، حيث يتوجه 298575 ناخبا إلى 104 قرى لاختيار ممثليهم في المجالس البلدية والهيئات الاختيارية. علما بأن عدد البلدات التي فيها مجالس بلدية 76 بلدة، وقد فازت 22 بلدية منها بالتزكية. ويبلغ عدد مراكز الاقتراع في قضاء بعلبك 124 مركزا، وعدد أقلام الاقتراع فيها461 قلما.

أما مدينة بعلبك، فهي تضم 37142 ناخبا، توزعوا على 13 حيا، والتنافس سيكون بين لائحتين هما: بعلبك مدينتي، ولائحة التنمية والوفاء.

خضر

وأشار المحافظ خضر في حديث ل "الوكالة الوطنية للإعلام" الى أن "الموظفين تواجدوا هنا في مبنى اتحاد بلديات بعلبك، منذ الساعة الرابعة فجرا، والأمور تسير بشكل طبيعي، ومنظم، وأنا أتوجه إلى كل القوى الأمنية وموظفي المحافظة، الذين يصلون الليل بالنهار في عملهم الدؤوب، حرصا على حسن سير العملية الانتخابية".

وتابع: "كما أشكر كل الموظفين الذين قدموا إلى محافظة بعلبك الهرمل على صبرهم، لأن عملية توزيع الصناديق، رغم أنها بدأت بساعة مبكرة، ولكنها تستغرق وقتا طويلا، لأنه لدينا مئات الموظفين الموجودين لاستلام صناديق أقلامهم، وهذا بالتأكيد واجب وطني يشارك فيه كل موظف في القطاع العام، للمساهمة في إنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي في محافظة بعلبك الهرمل يوم غد الأحد".

وأكد خضر أنه "لم تحصل أي إشكالات، وكل الأمور تسير بشكل سليم ومنظم، ولم يحصل في كل قرى وبلدات بعلبك الهرمل ما يعكر صفو الانتخابات، ومثل كل الانتخابات الذي يحضر إلى بعلبك الهرمل يرى المعاملة الطيبة من الأهالي في منطقة تحب الضيف وتحسن استقباله واستضافته وتكريمه".