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عناوين الصحف ليوم السبت 17 أيار 2025

17
MAY
2025
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الأخبار: إسرائيل تريد منطقة عازلة... لا "اليونيفيل"
غزة: رحل ترامب... عادت الإبادة

 

 

 

 

اللواء: لقاءات واعدة لسلام قبل قمة بغداد.. وعون إلى الفاتيكان اليوم
غداً ساعة الفصل في مناصفة بيروت.. والجيش يحتوي إشكالاً مع اليونيفيل في الجميجمة

 

 

 

 

النهار: عون إلى الفاتيكان وسلام في قمة بغداد... المفاجآت مفتوحة في بيروت وزحلة غداً

 

 

 


البناء: تبادل 2000 أسير بين روسيا وأوكرانيا دون التقدم نحو وقف النار في اسطنبول | المفاوضات الأميركية الإيرانية عالقة عند التخصيب… والتصعيد يستبعد الفشل | طبخة اتفاق في غزة على نار حامية لمرحلتين مع ضمانات أميركية بإنهاء الحرب

 

 

 

 

الديار: الانتخابات النيابية المقبلة ترسم موقع لبنان في التحولات الإقليمية
اتصالات بين القوات والتيار في زحلة... وبيروت تفقد المناصفة بغياب المستقبل
تشدد واجراءات امنية في ملف الاتصالات بين لبنانيين وعرب الـ 48

 

 

 


الجمهورية: حسم الملفات بعد "النووي"!

 

 

 


l'orient le jour: Municipales à Beyrouth et dans la Békaa : les batailles à suivre

 

 

 


عناوين بعض الصحف العربية


الشرق الأوسط السعودية: الكرملين يريد قمة روسية أميركية «شاملة» لا تُركز على ملف أوكرانيا وحده
مبعوث بوتين أكد أن المحادثات الروسية الأوكرانية أسفرت عن نتائج جيدة

 

 



الأنباء الكويتية: عون إلى الفاتيكان لتنصيب البابا وسلام إلى القمة العربية.. وتوقع حدوث خلل في المناصفة بالمجلس البلدي للعاصمة

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