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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

بقيت المنطقة تحت تأثير زيارة الرئيس الأميركي إلى الخليج والمواقف والقرارات التي تخللتها، لا سيما رفع العقوبات عن سورية، انشغلت الأوساط السياسية في لبنان بتحليل أبعاد الحدث الأميركي – الخليجي – السوري وتداعياته على المشهد الداخلي في ضوء تعزيز الولايات المتحدة الأميركية مكانة السعودية ودورها في سورية ولبنان، مقابل ما ناله ترامب من تريليونات من الدولارات لاستخدامها في معالجة الأزمات المالية والاقتصادية في الولايات المتحدة، وسط معلومات تشير الى أن الدور السعودي سيعود بقوة أكبر إلى لبنان من البوابة السورية. ووفق ما تشير مصادر سياسية لـ»البناء» إلى دور سياسي بارز ستلعبه سورية في لبنان عندما تستعيد نهوضها، لكون دمشق أصبحت أولوية خارجية على الصعيد السياسي والاقتصادي والأمني وسيتعزّز موقعها في الخارج بعد موافقة النظام الجديد على الشروط الأميركية الدولية وأبرزها الانضمام الى الاتفاقات الإبراهيمية مع «إسرائيل» مقابل رفع العقوبات، فيما تراجع الاهتمام الدولي والأميركي تحديداً في لبنان، وبالتالي فإن لبنان سيتأثر بما يجري في سورية على الصعد كافة.