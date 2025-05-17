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بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

من بغداد إلى روما، يتحرك المسؤولون لتمثيل لبنان في الاحداث الجارية، وتأكيد حضور الدولة عبر مؤسساتها الدستورية، والتطلع الى وضع جديد مع المتغيِّرات الكبرى التي تعصف بالإقليم، والمنطقة العربية بوجه خاص، في وقت يتوجه فيه المواطنون غداً الى صناديق الاقتراع في العاصمة، وفي اقضية محافظتي البقاع وبعلبك - الهرمل في المحطة الثالثة من الانتخابات البلدية والاختيارية، وسط ترقب وصول الموفدة الاميركية مورغن أورتاغوس الى لبنان نهاية الاسبوع المقبل.



وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» ان لبنان سيكون امام المجهر الأميركي من جديد في خلال زيارة نائبة المبعوث الأميركي مورغان اورتاغوس التي تزور بيروت قريبا.

وأشارت الى انها تأتي بُعيد جولة الرئيس الأميركي الى الخليج وغياب ملف لبنان عن البحث رغم اشارته الى وجود فرصة امام لبنان.



ولفتت الى ان اورتاغوس ستسأل مجدداً عما تحقق في موضوع تسليم حزب الله لسلاحه وستعيد التأكيد على موضوع الفرصة امام لبنان وعدم تفويتها.