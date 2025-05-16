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سلام التقى الرئيس الفلسطيني واكد ضرورة وقف الحرب في غزة والتمسك بحل الدولتين

16
MAY
2025
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 التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، يرافقه وزيرا الخارجية يوسف رجي والاقتصاد عامر البساط الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حيث جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع الراهنة في فلسطين، ولا سيما في قطاع غزة، في ظل التصعيد العسكري المستمر.

وأكد الرئيس سلام " ضرورة الوقف الفوري للحرب، وحماية الشعب الفلسطيني وصون حقوقه في أرضه ووطنه"، مشدداً على" أهمية التمسك بحل الدولتين كسبيل وحيد لتحقيق السلام العادل والدائم".

كما جدد الرئيس سلام" دعمه للمبادرة العربية للسلام، باعتبارها مرجعية أساسية لأي تسوية عادلة وشاملة، تضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

 

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