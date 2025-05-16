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عصابة نصب واحتيال انتحل أفرادها صفّة أطبّاء وأوقعوا العديد من الضّحايا...في قبضة قوى الامن!

16
MAY
2025
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: في إطار ملاحقة الجرائم على اختلاف أنواعها من قبل القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي، وعلى أثر تلقّي مفرزة بيروت القضائية في وحدة الشّرطة القضائيّة شكاوى عدّة من مواطنين تعرّضوا لعمليات نصب واحتيال من قبل أشخاص كانوا يتّصلون بهم -كلٌّ على حِدة- ويوهمونهم بأنهم بحاجة إلى سائقين للقيام بمهام وتنفيذ طلباتهم لقاء مبلغ 4000 دولار أميركي يقبضونه فور قدومهم إلى لبنان. كما كانوا يعمدون إلى الطّلب من الضّحايا شراء أدوية وحاجيات أخرى ويعدونهم بتسديد ثمنها فور حضورهم من الخارج.

وبعد أيامٍ من الرّصد والتّحريات المكثّفة، نفّذت المفرزة المذكورة عمليّة أمنيّة دقيقة أسفرت عن كشف وتفكيك أفراد تلك العصابة المحترفة الذين امتهنوا النّصب والاحتيال على المواطنين، عبر انتحالهم صفة أطباء بهدف تحقيق مكاسب ماليّة، وهم كلٌّ من:

ع. م (مواليد عام 1986، لبناني)

أ. ج. (مواليد عام 1989، لبناني)

م. س. (مواليد 1969، لبناني)

ح. ع. (مواليد عام 1991، لبناني)

من خلال التّحقيقات، تبيّن أنهم استخدموا أرقام هواتف أرضيّة وأخرى أجنبيّة لتضليل الضّحايا وكانوا يتعاونون فيما بينهم ويعملون ضمن شبكة منظّمة، وقد اعترفوا بما نُسِبَ إليهم لجهة انتحالهم صفة أطباء، وأنّهم كانوا يستدرجون ضحاياهم تمهيدًا للاحتيال عليهم.

لذلك، تهيب هذه المديريّة العامّة بالمواطنين توخّي الحذر تجنّبًا للوقوع ضحيّة أي عمليّة احتياليّة، وتطلب مِمّن تعرّض لعمليّات مماثلة الاتّصال بمفرزة بيروت القضائية على الرقم 810170-01 تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة".

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