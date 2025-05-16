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نساء يخضن المعركة الانتخابية في قضاء صيدا - الزاهرني... إليكم كم بلغ عددهنّ!

16
MAY
2025
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يحاول الجنوبيون تناسي مآسي الحرب التي مرت عليهم قبل ٦ اشهر ، ومن بين الركام يستعدون لانجاز استحاق الانتخابات البلدية والاختيارية المقررة يوم السبت في 24 الحالي، حيث العمل جار في كل البلدات الجنوبية وخاصة بلدات قضاء صيدا الزهراني. 

وهنا يبرز دور المرأة الجنوبية المناضلة، ومن غيرها يستحق هذا اللقب عن جدارة على مر السنين، وهي السباقة في كل المحافل. ورغم كل الظروف، ولو بنسبة تعد ضئيلة، ترشحت ٩٠ امرأة (٨٢ بلدي و ٦ اخيياري) من اصل ١٠٤٥ مرشحا.  وتعتبر نسبة ١٠٪؜ مقبولة في ظل الظروف المحيطة بها، وخاصة تضييق المجتمع، فضلا عن الفكر العائلي والعادات والتقاليد. 

والمطلوب اليوم، ترسيخ وجود المرأة في هذه المجالس ، فهي القادرة على تحديد الاولويات الدراسية والمجتمعية والتربوية والصحية لارتباطها الوثيق بالاسرة ، وهذا ما دعت له اتفاقية "سلمة: سوا من اجل المساواة"، والتي وقعت في ١٥ نيسان ٢٠٢٥ في بيروت، واطلقها برنامج الامم المتحدة الانمائي وهيئة الامم المتحدة للمرأة ، وتهدف الاتفاقية الى تمثيل المرأة بنسبة ٣٠ ٪؜ في المجالس البلدية اللبنانية والى تحقيق المناصفة الجندرية في رئاسة المجلس البلدي ونيابة الرئاسة.

وطنية
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