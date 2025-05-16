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مجهولون سرقوا مبنى ديوان المحاسبة ليلا!

16
MAY
2025
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صدر عن رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران البيان الآتي:

“خلال مقابلة إذاعية صباح اليوم ادلى احد وزراء الداخلية السابقين بما ياتي:
“ليخبرنا رئيس ديوان المحاسبة عن تفاصيل سرقه مكتبه لأسبوعين متتاليين(…)”.

جوابا عما طرحه الوزير السابق فان مبنى ديوان المحاسبة تعرض للسرقة ليلا من قبل مجهولين تمكنوا من الوصول إلى سطحه عن طريق سلم الحريق، وسرقوا كابلات نحاسية مخصصة لتجهيزات الطاقة الشمسية، ثم نزلوا تسلقا إلى الطابق السابع حيث مكتب رئيس الديوان وقسم المحاسبة كما الطابق الثاني، وعبثوا بالمحتويات. وقد سارع رئيس الديون فور اكتشاف السرقة إلى الاتصال بالنائب العام التمييزي وأبلغه بالأمر، فباشر على الفور  بواسطة الضابطة العدلية تحقيقا اوليا بالامر.

كذلك وجه رئيس الديوان كتابا لمعالي وزير الداخلية الحالي لتعزيز الحراسة على المبنى الذي تعرض للسرقة مرة اخرى، وكتابا آخر إلى رئيس الحكومة هذه المرة الذي سارع للاتصال بالأجهزة الأمنية طالبا منها إعطاء الأمر اولوية قصوى، وهو ما حصل فعلا، والتحقيق لا يزال مفتوحا لتاريخه  بإشراف مباشر من النائب العام التمييزي وننتظر إبلاغنا نتيجته. 

لذلك يرجى توخي الحقيقة والدقة واستقاء المعلومات من مصادرها”.

صدر عن رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران البيان الآتي:

“خلال مقابلة إذاعية صباح اليوم ادلى احد وزراء الداخلية السابقين بما ياتي:
“ليخبرنا رئيس ديوان المحاسبة عن تفاصيل سرقه مكتبه لأسبوعين متتاليين(…)”.

جوابا عما طرحه الوزير السابق فان مبنى ديوان المحاسبة تعرض للسرقة ليلا من قبل مجهولين تمكنوا من الوصول إلى سطحه عن طريق سلم الحريق، وسرقوا كابلات نحاسية مخصصة لتجهيزات الطاقة الشمسية، ثم نزلوا تسلقا إلى الطابق السابع حيث مكتب رئيس الديوان وقسم المحاسبة كما الطابق الثاني، وعبثوا بالمحتويات. وقد سارع رئيس الديون فور اكتشاف السرقة إلى الاتصال بالنائب العام التمييزي وأبلغه بالأمر، فباشر على الفور  بواسطة الضابطة العدلية تحقيقا اوليا بالامر.

كذلك وجه رئيس الديوان كتابا لمعالي وزير الداخلية الحالي لتعزيز الحراسة على المبنى الذي تعرض للسرقة مرة اخرى، وكتابا آخر إلى رئيس الحكومة هذه المرة الذي سارع للاتصال بالأجهزة الأمنية طالبا منها إعطاء الأمر اولوية قصوى، وهو ما حصل فعلا، والتحقيق لا يزال مفتوحا لتاريخه  بإشراف مباشر من النائب العام التمييزي وننتظر إبلاغنا نتيجته. 

لذلك يرجى توخي الحقيقة والدقة واستقاء المعلومات من مصادرها”.

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