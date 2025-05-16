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كتب النائب السابق سيزار معلوف عبر "فيسبوك":

"لم يخذلني أحد، بل كنت أنا من خذل نفسه حين راهنت على وفاء لا يملكونه.

رفاقي القدامى، حين تنتهون من ممارسة قلة الأدب، أعلِموني… لأصفق لكم بحرارة.

أشعر بالخجل من وفاء أشخاص لم أكن يومًا إلى جانبهم، ويؤسفني أن نكر الجميل جاء ممن منحتهم كل ما أستطيع، بل ما فوق المستطاع.