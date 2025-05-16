living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"ولعت" بين نائب القوات السابق و"رفاقه القدامى": حين تنتهون من ممارسة قلة الأدب، أعلِموني!

16
MAY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كتب النائب السابق سيزار معلوف عبر "فيسبوك": 

"لم يخذلني أحد، بل كنت أنا من خذل نفسه حين راهنت على وفاء لا يملكونه.

رفاقي القدامى، حين تنتهون من ممارسة قلة الأدب، أعلِموني… لأصفق لكم بحرارة.
 
أشعر بالخجل من وفاء أشخاص لم أكن يومًا إلى جانبهم، ويؤسفني أن نكر الجميل جاء ممن منحتهم كل ما أستطيع، بل ما فوق المستطاع.
أصبح مجتمعكم اليوم يفتقر إلى الروح الرياضية، ويعاني من انحدار في القيم، وتفشٍ للأخلاق الملوّثة، والغدر، والخيانة، وقلة الوفاء.
زحلة، المدينة النبيلة، بريئة من تفاهتكم ومن حقدكم الدفين.
 
أنتم كقطيع من الخراف، تخشون الذئب طيلة حياتكم… ثم تفترسكم يد الراعي."
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout