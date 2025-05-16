الجيش يتدخل لفض إشكال كبير بين أهالي بلدة الجميجمة ودورية من "اليونيفيل"!

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وقع صباح اليوم اشكال بين الاهالي في بلدة الجميجمة في قضاء بنت جبيل ودورية من قوات" اليونيفيل" ، وذلك على خلفية دخول هذه الدورية الى منطقة املاك خاصة في البلدة فاعترضها أصحاب الأرض و عدد من سكان البلدة و منعوها من اكمال مهتمها بسبب عدم مرافقة دورية من الجيش اللبناني لها.

وعلى الاثر عمد جنود دورية "اليونيفيل "وهي دورية موحدة من الكتائب الفرنسية والنروجية والفنلندية والاسكتلندية الى اطلاق النار بالهواء، و رموا قنبلة مسيلة للدموع لتفريق تجمع الاهالي، بعدها وصلت دورية من الجيش ورافقت دورية" اليونيفيل" بالخروج من المنطقة.

وافيد بوقوع جرحى من" اليونيفيل" ومن الاهالي في الاشكال.