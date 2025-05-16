مخاوف لبنانية من تداعيات سلبية قد يحصدها لبنان...

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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

تردّد أمس في عدد من الأوساط السياسية كلام على، نتيجة الصفقات الظاهرة والمستترة التي جرى إبرامها، أو سيجري لاحقاً، بين قوى إقليمية ودولية مختلفة في ضوء جولة ترامب في المنطقة، عكف مسؤولون لبنانيون على التطمين إلى أنّ النتائج المتوخاة في لبنان ستكون على العكس، إيجابية وترتد تسويات وحلولاً جديدة تساهم في إخراج لبنان من حال الغموض والتخبّط السائدة حالياً.

وتراهن قوى سياسية مطلعة على أنّ مناخ التوافق الذي تعمل له المملكة العربية السعودية يحظى بالتشجيع والتفهم من جانب كل القوى الإقليمية المعنية، بما فيها طهران، ولا خشية من قيام أي طرف بتعطيلها إلّا إسرائيل.

وهذا المناخ سيسهّل عملية الحوار والتوافق بين اللبنانيين أنفسهم حول الملفات الساخنة، والمرتبطة أساساً بتعقيدات الإقليم وتناقضاته.

وتقول مرجعيات سياسية، إنّ لبنان هو اليوم في وضعية الانتظار الإيجابي لا السلبي، وهذا ما يريح المسؤولين ويطمئن إلى أنّ مسار الانفراج اللبناني لن يتوقف.