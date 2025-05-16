عناوين الصحف ليوم الجمعة 16 أيار 2025

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الأخبار: دمشق- ليكس: الطريق إلى حضن ترامب

كيف بدأت الإتصالات مع أميركا وحوارات مع إسرائيل

الأسلحة الكيماوية وأمن الكيان ورفاة ايلي كوهين أيضًا

نسب الاقتراع (ليست) منخفضة: 60% من ناخبي بيروت مهاجرون

أميركا- إيران: حظوظ الإتفاق تتعزز



النهار: الجولة الثالثة: منازلتان فاصلتان في بيروت وزحلة... عقوبات جديدة على "الحزب" تواكب جولة ترامب

الجمهورية: لبنان ينتظر ترجمة دعم ترامب

ترامب يعد بشرق أوسط حر

اللواء: استعداد لبناني للتواصل مع سوريا.. والتوازن في بيروت على محك «البلوكات الحزبية»

أورتاغوس قبل المجيء إلى لبنان تدعو للتعلم من الشرع.. والخزانة الأميركية تفرض عقوبات على حزب الله

الديار: «رسالة» سعودية مرتقبة... فما الجديد بعد زيارة ترامب؟

طرابلس تعزز المخاوف في بيروت... وزحلة «ام المعارك»

الضغوط مستمرة ولا جديد اميركي... وقلق من «اسرائيل»

البناء: تقارير أمميّة: بدأ العدّ التنازليّ لموت أطفال غزة ومرضاها لنقص الغذاء والدواء | ترامب يغادر بـ 3.6 تريليون دولار… وفشل عربيّ بانتزاع وقف الحرب في غزة | مساعٍ أميركيّة وتركيّة للحؤول دون فشل التفاوض الروسيّ الأوكرانيّ في اسطنبول

l'orient le jour: Municipales : derrière les percées FL, des alliances parfois contre nature

عناوين بعض الصحف العربية



الشرق الأوسط السعودية: بدء المفاوضات الروسية الأوكرانية لإنهاء الحرب الجمعة بإسطنبول

ليس من المؤكد عقد اجتماع بصيغة رباعية لـ«الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا وتركيا»



الأنباء الكويتية: النتيجة النهائية لانتخابات «البلدي» في طرابلس.. «لا غالب ولا مغلوب»

بري وجنبلاط يرفضان التطبيع ويتمسكان باتفاق الهدنة وإسرائيل تتعاطى مع لبنان «على أنها في حالة حرب»