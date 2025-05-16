عناوين الصحف ليوم الجمعة 16 أيار 2025

الأخبار: دمشق- ليكس: الطريق إلى حضن ترامب
كيف بدأت الإتصالات مع أميركا وحوارات مع إسرائيل
الأسلحة الكيماوية وأمن الكيان ورفاة ايلي كوهين أيضًا
نسب الاقتراع (ليست) منخفضة: 60% من ناخبي بيروت مهاجرون
أميركا- إيران: حظوظ الإتفاق تتعزز
النهار: الجولة الثالثة: منازلتان فاصلتان في بيروت وزحلة... عقوبات جديدة على "الحزب" تواكب جولة ترامب
الجمهورية: لبنان ينتظر ترجمة دعم ترامب
ترامب يعد بشرق أوسط حر
اللواء: استعداد لبناني للتواصل مع سوريا.. والتوازن في بيروت على محك «البلوكات الحزبية»
أورتاغوس قبل المجيء إلى لبنان تدعو للتعلم من الشرع.. والخزانة الأميركية تفرض عقوبات على حزب الله
الديار: «رسالة» سعودية مرتقبة... فما الجديد بعد زيارة ترامب؟
طرابلس تعزز المخاوف في بيروت... وزحلة «ام المعارك»
الضغوط مستمرة ولا جديد اميركي... وقلق من «اسرائيل»
البناء: تقارير أمميّة: بدأ العدّ التنازليّ لموت أطفال غزة ومرضاها لنقص الغذاء والدواء | ترامب يغادر بـ 3.6 تريليون دولار… وفشل عربيّ بانتزاع وقف الحرب في غزة | مساعٍ أميركيّة وتركيّة للحؤول دون فشل التفاوض الروسيّ الأوكرانيّ في اسطنبول
l'orient le jour: Municipales : derrière les percées FL, des alliances parfois contre nature
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: بدء المفاوضات الروسية الأوكرانية لإنهاء الحرب الجمعة بإسطنبول
ليس من المؤكد عقد اجتماع بصيغة رباعية لـ«الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا وتركيا»
الأنباء الكويتية: النتيجة النهائية لانتخابات «البلدي» في طرابلس.. «لا غالب ولا مغلوب»
بري وجنبلاط يرفضان التطبيع ويتمسكان باتفاق الهدنة وإسرائيل تتعاطى مع لبنان «على أنها في حالة حرب»