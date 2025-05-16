living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عناوين الصحف ليوم الجمعة 16 أيار 2025

16
MAY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الأخبار: دمشق- ليكس: الطريق إلى حضن ترامب
كيف بدأت الإتصالات مع أميركا وحوارات مع إسرائيل
الأسلحة الكيماوية وأمن الكيان ورفاة ايلي كوهين أيضًا
نسب الاقتراع (ليست) منخفضة: 60% من ناخبي بيروت مهاجرون
أميركا- إيران: حظوظ الإتفاق تتعزز

 

 

 


النهار: الجولة الثالثة: منازلتان فاصلتان في بيروت وزحلة... عقوبات جديدة على "الحزب" تواكب جولة ترامب

 

 

 

 

الجمهورية: لبنان ينتظر ترجمة دعم ترامب
ترامب يعد بشرق أوسط حر

 

 

 

 

اللواء: استعداد لبناني للتواصل مع سوريا.. والتوازن في بيروت على محك «البلوكات الحزبية»
أورتاغوس قبل المجيء إلى لبنان تدعو للتعلم من الشرع.. والخزانة الأميركية تفرض عقوبات على حزب الله

 

 

 

الديار: «رسالة» سعودية مرتقبة... فما الجديد بعد زيارة ترامب؟
طرابلس تعزز المخاوف في بيروت... وزحلة «ام المعارك»
الضغوط مستمرة ولا جديد اميركي... وقلق من «اسرائيل»

 

 

 

البناء: تقارير أمميّة: بدأ العدّ التنازليّ لموت أطفال غزة ومرضاها لنقص الغذاء والدواء | ترامب يغادر بـ 3.6 تريليون دولار… وفشل عربيّ بانتزاع وقف الحرب في غزة | مساعٍ أميركيّة وتركيّة للحؤول دون فشل التفاوض الروسيّ الأوكرانيّ في اسطنبول

 

 

 

l'orient le jour: Municipales : derrière les percées FL, des alliances parfois contre nature

 

 

عناوين بعض الصحف العربية


الشرق الأوسط السعودية: بدء المفاوضات الروسية الأوكرانية لإنهاء الحرب الجمعة بإسطنبول
ليس من المؤكد عقد اجتماع بصيغة رباعية لـ«الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا وتركيا»

 

 


الأنباء الكويتية: النتيجة النهائية لانتخابات «البلدي» في طرابلس.. «لا غالب ولا مغلوب»
بري وجنبلاط يرفضان التطبيع ويتمسكان باتفاق الهدنة وإسرائيل تتعاطى مع لبنان «على أنها في حالة حرب»

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout