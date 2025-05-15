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باسيل: اعلان رفع العقوبات عن سوريا يسقط حجة كانت تستعمل لبقاء النازحين في لبنان

15
MAY
2025
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أشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في "دقيقة مع جبران" الى أن "إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات الأميركية عن سوريا ولو أن الموضوع يستلزم اصدار قرار من الكونغرس بشأن قانون قيصر وغيره إنما هو تطور إضافي للإسراع بعودة النازحين السوريين الى بلدهم"، معتبرا أن "هذا الامر هو مطلب منذ زمن لأن العقاب هو على كل الشعب السوري والضريبة يدفعها السوريون واللبنانيون وكل المشرق".

باسيل رأى أن "رفع العقوبات ولو جزئياً وتدريجياً من الولايات المتحدة ومن الاتحاد الأوروبي يسمح بإعادة إعمار سوريا وعودة الحركة الإقتصادية وخلق فرص عمل للسوريين واللبنانيين ويفتح الأبواب أمام الاستثمارات ويعيد الأمان بمستقبل مزدهر لسوريا والأهمّ أنه يسقط حجّة إضافية كانت تستعمل لبقاء السوريين في لبنان، إذا لم يعد هناك مانع أمني للعودة بسبب توقف الحرب ولم يعد هناك سبب سياسي بسبب سقوط نظام بشار الأسد أيضاً لم يعد هناك مانع إقتصادي بسبب رفع العقوبات، فما المانع لعودة السوريين لبلدهم؟، لذا المطلوب من العهد ومن الحكومة اللبنانية أن يستغلوا هذه الفرصة وأن يطرحوا في القمة العربية المنعقدة في بغداد يوم السبت 17 أيار 2025 موضوع العودة السريعة ليتم أخذ القرار بدعمها بتمويلها".

باسيل أشار الى أن "على الحكومة اللبنانية أن تباشر بإجراءات عودة السوريين وقد طرحنا على جدول أعمال مجلس النواب المنعقد قانون ينصّ على عودة جميع النازحين خلال ستة أشهر".

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