living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ليس مشروع تدريب… مشروع تمويه وتوطين! - بسّام صرّاف

15
MAY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

في وطنٍ تُنهب فيه الخزينة قبل أن تشرق الشمس، ويُداس شبابه على أرصفة السفارات عند المغيب، يُهان العلم ويُجفف الاقتصاد، وتُسحق الكرامة بين طوابير الخبز والبنزين…
يخرج علينا من يزفّ “بشرى” مشروع ممول بالكامل – لا للبناني – بل للنازحين السوريين فقط!
على أرضنا… وبأموال الخارج… وبأيدٍ محلية تشارك في الجريمة وتصفّق!

اللافتة؟ “مبادرة إنسانية”.
لكن المضمون؟ مؤامرة مقنّعة لنسف الهوية، وبدء مرحلة التوطين الناعم، بعنوان مخدّر: “تمكين” و”تدريب”.

مشروع تدريبي في الذكاء الاصطناعي – عصب الاقتصاد العالمي اليوم – يُطلق من قلب لبنان، ويُمنح حصرياً لفئة واحدة لا تحمل جنسية هذا البلد!
أما اللبناني؟ ابن الأرض، المعطّل عن العمل، المُهجّر من حقه، والمكتوي بجحيم الانهيار؟
فهو خارج المعادلة… أو في أحسن الأحوال، خادم مأجور لمن سيُزاحمه غداً على آخر فرصة باقية!

هنا، لا مجال للصمت.
ما يحصل ليس مجرد خلل في “تصميم البرامج”، بل خيانة موصوفة.
ما يحصل هو إقصاء متعمّد للبناني، واستبداله بشريك خارجي في وطنه، على عين الدولة والمجتمع الدولي!

من يتحدث عن “مبادرات خيرية” عليه أن يشرح:
أي خير يُقصي المواطن عن حقه؟
أي إنسانية تُسحق فيها أولويات اللبناني أمام أجندات الخارج؟
أي “شراكة محلية” تُصفّق لتذويب الهويّة وتفكيك المجتمع؟!

نقولها بوضوح:
نحن لا نُحمّل النازح ذنب التهجير، بل نحاسب من يتآمر لتحويله إلى مقيم دائم بديل.
نحن لا نرفض التدريب، بل نرفض أن يُحرَم اللبناني من وطنه، ومن ثم من فرصه.

هذه ليست برامج دعم. هذه خناجر مغروسة في خاصرة الوطن.
هذا ليس تمكيناً… هذا تفريغٌ ممنهج للهوية، وتحضيرٌ مدروس لطبقة بديلة، تعمل وتعيش وتتمدد… باسم “الاندماج الناجح”!

إلى كل صامت، متواطئ، أو مستفيد:
لبنان ليس للبيع، وهويته ليست معروضة في مزادات الأمم.
وشبابه ليسوا جمهوراً يشاهد كيف تُسلب أرضهم وهم يصفقون “للتنمية”!

فلتُرفع الأصوات: كفى تهميشاً، كفى تزويراً، كفى تمويهاً!
كل مشروع لا يضع اللبناني أولاً، هو مشروع استهداف مباشر،
وكل جهة تقبل أو تسكت، فهي شريكة في خيانة الوطن.

باسم الأرض، وباسم كل شهيد سقط ليبقى لبنان، وباسم كل شاب هُجّر من وطنه بحثاً عن فرصة، نقول:
لن تمرّ مشاريع التوطين على جثثنا الصامتة. آن للكرامة أن تنتفض. آن للهوية أن تحمي نفسها. آن للبنان أن يصرخ: أنا هنا… وأرضي لي.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout