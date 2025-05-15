الشيخ جبري استقبل المرشح عن المقعد البلدي المحامي إلياس عباس: بيروت لكل أبنائها.. ونجاح العمل البلدي رهن بإبعاده عن التجاذبات السياسية وتحقيق المناصفة العادلة

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في إطار اللقاءات الهادفة إلى تعزيز التعاون والعمل المشترك لخدمة العاصمة بيروت، استقبل امين عام حركة الأمة؛ سماحة الشيخ عبد الله جبري، المرشح عن المقعد البلدي في بيروت، الأستاذ المحامي إلياس عباس (عن طائفة السريان الكاثوليك)، يرافقه مسؤول العلاقات مع الأحزاب الوطنية في التيار الوطني الحر؛ المحامي الأستاذ رمزي دسوم، وذلك في المركز الرئيسي للحركة في بيروت.

وتطرق اللقاء إلى واقع العاصمة والتحديات اليومية التي تواجه أبناءها، لا سيما مع اقتراب موعد الاستحقاقات البلدية والاختيارية، حيث جرى التأكيد على ضرورة تحويل هذه الاستحقاقات إلى فرصة لتفعيل العمل البلدي على أسس الكفاءة والمصلحة العامة.

وأكد الشيخ جبري أن بيروت هي عاصمة الجميع، وينبغي أن تكون مدينة جامعة تحتضن أبناءها من كل الطوائف والانتماءات، مشددًا على أن تحقيق المناصفة العادلة بين مكوناتها هو أساس الاستقرار والشراكة الحقيقية.

وقال سماحته إن العمل البلدي الناجح لا بد أن يبتعد عن التجاذبات والانقسامات السياسية، وأن ينطلق من حاجات المواطنين، ويركز على تحسين الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية، خصوصاً في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.

من جهته، أعرب الأستاذ إلياس عباس عن تقديره لهذا اللقاء البنّاء، مؤكداً التزامه بخدمة جميع أبناء بيروت دون تمييز، والسعي لإعلاء صوت الشراكة والتعاون في العمل البلدي لما فيه خير العاصمة وأهلها.