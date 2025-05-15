إشكال دامٍ في ملهى ليلي بضهر العين!

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شهد أحد الملاهي الليلية في منطقة ضهر العين فجر اليوم إشكالاً عنيفاً تطور إلى إطلاق نار كثيف، أسفر عن إصابة شخصين، أحدهما بجروح في القدم، والآخر في الصدر. ونُقل المصابان على وجه السرعة إلى أحد المستشفيات حيث خضعا لعمليات جراحية دقيقة، ووُصفت حالتهما بالمستقرة.

على الفور، تحركت عناصر القوى الأمنية إلى موقع الحادث، وبدأت التحقيقات الميدانية المكثفة، فيما تستمر الجهود لتحديد هوية مطلقي النار والمتسببين في الإشكال، تمهيداً لتوقيفهم وإحالتهم إلى القضاء المختص.

ويأتي هذا الحادث في ظل تزايد حالات العنف في المناطق الحيوية، ما يستدعي تشديد الإجراءات الأمنية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث التي تهدد أمن المواطنين وسلامتهم.