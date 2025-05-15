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طقس جافّ.. والحرارة ستتخطى الـ37 ساحلًا!

15
MAY
2025
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة في الداخل وعلى المرتفعات والمناطق الجنوبية حيث تصبح فوق معدلاتها الموسمية، ويسجل ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة المسائية ليل الجمعة/ السبت نتيجة تأثير الرياح الخماسينية الحارة و الجافة والتي تنشط بدءا من بعد الظهر وخصوصا جنوب البلاد ترافقها طبقات من الغبار وانخفاض بنسبة الرطوبة.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، ومن المتوقع أن تتأثر المنطقة اعتبارا من يوم غد الجمعة بكتل هوائية حارة وجافة محملة بطبقات من الغبار مصدرها مصر تؤدي الى انخفاض بنسبة الرطوبة وارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة، والتي تبلغ ذروتها يوم السبت لتتخطى معدلاتها (8 و 10 درجات)  فتلامس ال 37 درجة على الساحل مع اجواء عابقة و مغبرة ويستمر تأثيرها حتى يوم الأحد مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وارتفاع بنسبة الرطوبة .

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر أيار: بيروت بين 18 و 27، طرابلس بين 17 و 26،  زحلة بين 13 و 27 درجة.

تحذير: من ارتفاع درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية بحدود العشر درجات خصوصا على الساحل ومن الحرائق في المناطق الحرجية والغبار  في الاجواء  .

-الطقس المتوقع في لبنان:

-الخميس:
غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات واحتمال هطول أمطار خفيفة محلية، بخاصة شمال البلاد و ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية مع رياح ناشطة.

-الجمعة:
غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة في الداخل وعلى المرتفعات والمناطق الجنوبية حيث تصبح فوق معدلاتها الموسمية، ويسجل ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة المسائية ليل الجمعة/ السبت نتيجة تأثير الرياح الخماسينية الحارة و الجافة والتي تنشط بدءا من بعد الظهر خصوصا جنوب البلاد يرافقها طبقات من الغبار وانخفاض بنسبة الرطوبة .

-السبت:
غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة التي تتخطى معدلاتها الموسمية بحدود ال 10 درجات على الساحل مع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء وتبقى الرطوبة منخفضة.

-الأحد:
قليل الغيوم مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية مع نشاط بسرعة الرياح التي تصل الى 60 كلم /س شمال البلاد مع ارتفاع بنسبة الرطوبة، فيتشكل الضباب على المرتفعات وتبقى طبقات الغبار في الاجواء.

-الحرارة على الساحل من 20 الى 27 درجة، فوق الجبال من 10 الى 22 درجة، في الداخل من 14 الى 32 درجة.

-الرياح السطحية:  جنوبية غربية ،ناشطة ، سرعتها بين 10 و 35 كم/س.
-الانقشاع: جيد ، يسوء صباحا على المرتفعات بسبب الضباب.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين:  50 و 75 %.

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء:  22 درجة.
-الضغط الجوي:  763 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس:  5,38

-ساعة غروب الشمس:  19,32

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