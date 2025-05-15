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نخلة التقى وزير الأشغال بتكليف من باسيل: المباشرة بسلسلة مشاريع في البترون

15
MAY
2025
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بتكليف من رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل التقى اليوم الدكتور خالد نخله وزير الأشغال العامة والنقل د فايز رسامني لمتابعة عدد كبير من المشاريع الحالية وتلك التي توقفت بعد ١٧ تشرين ومنها ما يتعلّق بقضاء البترون، وخاصةً إعادة إستئناف العمل بطريق اللقلوق-تنورين الفوقا الذي كان قد انطلق عام ٢٠١٨ وتوقّف بسبب أحداث ١٧ تشرين.

وأعطى الوزير أمر المباشرة بالعمل فوراً للمتعهد، ووجّه بتلزيم طريق ساحة تنورين-اللقلوق لملاقاة القسم قيد التنفيذ، كما أعطى أمر المباشرة لعدد من مشاريع ترميم الطرقات في كافة البلدات بدءاً من الساحل في البترون وشكا وحامات وكفرعبيدا، صعوداً نحو الوسط في جران ودريا ومراح شديد وعبرين وراشكيدا وكفيفان وشبطين ومحمرش وراشا وحدتون وعبدللي وصغار وصولاً الى الجرد في كفرحلدا وديربللا ونيحا والكفور وفحتا وحريصا.
وتمّ الاتفاق مع رسامني على تلزيم الجزء الممتد بين مفرق بساتين العصي حتى مفرق دوما بمواصفات عالية كما وترميم عدة طرق داخلية في مدينة البترون.

وتمّ البحث في استكمال الدراسات وتأمين التمويل لمشروع توسيع موقف القوارب في ميناء البترون والأهم جدولة إعادة استئناف تنفيذ مشروع طريق القديسين الذي كان قد قطع شوطاً كبيراً في التنفيذ وتوقف عام ٢٠١٩.

وتأتي هذه المبادرة غداة الانتخابات البلدية التي اتخذت طابعاً إنمائياً وتنفيذاً لوعد الوزير باسيل بالاستمرار بإعطاء الإنماء المستدام والمتوازن الأولوية القصوى في المرحلة المقبلة

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