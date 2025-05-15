الحفاظ على المناصفة البلدية لبيروت يلاحق اللوائح المتنافسة

A + A -

محمد شقير -

تقف بيروت على بعد ثلاثة أيام من انتخاب مجلسها البلدي (24 عضواً) الأحد المقبل، ويتوزّعون مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وهذا ما يشغل بال الناخبين الكبار، ويلاحقهم، كونهم الرافعة السياسية للوائح المتنافسة للحفاظ عليها، والنأي بها عن التشطيب على نحو يؤدي إلى «الاقتراع الطائفي» على غرار ما حل بالمجلس البلدي لطرابلس الذي يتساوى أعضاؤه بعدد مماثل لبيروت، ما أدى للإخلال بتمثيل المسيحيين. وهذا ما يضع اللوائح المتنافسة، وعددها 6، أمام تحدٍّ للأحزاب، والتيارات، والشخصيات الداعمة لها، لاختبار مدى استعدادها للحفاظ على المناصفة فعلاً لا قولاً، وبالتالي صون الشراكة التي يُفترض أن تكون جامعة للطوائف اللبنانية على اختلافها.

لوائح متعددة

ومع أن اللوائح المتنافسة تتراوح بين مكتملة، وشبه مكتملة، وتأتي في مقدمتها لائحة «بيروت تجمعنا» برئاسة إبراهيم زيدان، وهي مدعومة من «الثنائي الشيعي»، وجمعية «المشاريع الخيرية الإسلامية - الأحباش»، واتحاد العائلات البيروتية، والحزب «التقدمي الاشتراكي»، ورئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، والنائب فؤاد مخزومي الذي يتابع التحضيرات اللوجستية والإدارية لليوم الانتخابي، ويأخذ على عاتقه التواصل والتنسيق مع الأحزاب، والتيارات السياسية المؤيدة لها في الشطر الشرقي من العاصمة، وتضم أحزاب «القوات اللبنانية»، و«الكتائب»، والأرمن، و«التيار الوطني الحر»، والوزير السابق ميشال فرعون، وتحظى برعاية خاصة من مطران بيروت للأرثوذكس إلياس عودة.

وتلي لائحة «بيروت تجمعنا» لوائح ائتلاف «بيروت مدينتي» برئاسة فادي درويش مدعومة من نواب التغيير: إبراهيم منيمنة، وبولا يعقوبيان، وملحم خلف. و«بيروت بتحبك» برئاسة العميد المتقاعد محمود الجمل، وهو مسؤول سابق في تيار «المستقبل»، ويرعاها النائبان نبيل بدر، وعماد الحوت (الجماعة الإسلامية). و«أولاد البلد» برئاسة عضو المكتب السياسي السابق لـ«المستقبل» رولا العجوز، وتتمتع بتأييد رئيس جمعية «المقاصد الخيرية الإسلامية» فيصل سنو. و«مواطنون ومواطنات في بيروت» مدعومة من الوزير السابق شربل نحاس، إضافة إلى لائحة غير مكتملة، وغالبية أعضائها من السنّة.

ورغم أن المنافسة ليست سهلة، وترتفع سخونتها تدريجياً مع اقتراب موعد الانتخاب، وهي تدور بين لوائح «بيروت تجمعنا»، وائتلاف «بيروت مدينتي»، و«بيروت بتحبك»، فإن الأولى تبقى الأوفر حظاً استناداً إلى الواقع السياسي القائم، شرط أن ينعكس اقتراعاً في صناديق الانتخاب لتأكيد صدقيتها في الحفاظ على المناصفة، في حال أن القوى المؤيدة لها ألزمت ناخبيها بالاقتراع لكامل أعضائها، ولم ينخرط بعضهم في تبادل التشطيب لحماية مرشحيهم، وتأمين فوزهم، بصرف النظر عن النتائج التي تحملها عملية فرز الأصوات.

لقاءات تنسيقية

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر «بيروت تجمعنا» أن اللقاء الذي جمع مخزومي والنائب غسان حاصباني، بالإنابة عن حلفائه في القوى المسيحية، وشقير، وممثلين عن الثنائي الشيعي و«الأحباش» توصل إلى رسم خطة دفاعية لحماية اللائحة من تبادل التشطيب من جهة، ولحث أنصارهم للإقبال بكثافة على صناديق الانتخاب لرفع منسوب الاقتراع إلى أكثر من 20 في المائة من جهة ثانية، التزاماً منهم بتعهدهم بحشد ناخبيهم.

وأكدت المصادر أن المجتمعين باشروا تشغيل ماكيناتهم الانتخابية لتشمل بيروت وجوارها، حيث يقيم أنصارهم لضمان إقبال مؤيديهم بكثافة على صناديق الاقتراع. وكشفت أنهم قطعوا شوطاً على طريق تبديد النفور، ومحاصرة الإشاعات التي تطلقها بعض القوى الداعمة للوائح الأخرى حول تبادل التشطيب بين مؤيديها، خصوصاً أن الحفاظ على المناصفة يبقى على رأس أولوياتها، ويتطلب التعاون إلى أقصى الحدود في ائتلاف انتخابي ليس محكوماً بتحالفات سياسية يسودها تباين في وجهات النظر، وخلافات في العمق بين أحزابها، وتياراتها حول الملف اللبناني، وبالأخص بين «حزب الله» و«القوات اللبنانية»، وآخرين من القوى المسيحية.

ولا تقلل المصادر من المنافسة، وإن كانت تتمايز عن غيرها من اللوائح بوجود «بلوكات» ناخبة مؤيدة لها، وهي تتحسب منذ الآن لحمايتها من التشطيب الذي يروّج له البعض من منافسيها، مبديةً في نفس الوقت حذرها من أن تغلب عليه ألوان طائفية متعددة تتجاوز ما حصل في طرابلس بالإخلال بالتمثيل المسيحي، مع أن إقبالهم على صناديق الاقتراع كان متواضعاً، لا، بل كان رمزياً.

مجتمع مدني

وفي المقابل، فإن ائتلاف «بيروت مدينتي» الذي يخوض السباق البلدي للمرة الثانية، وكان سجّل رقماً متقدماً في الأولى في منافسته لتحالف الكبار في حينه بزعامة رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، ويبقى أن يثبت حضوره في صناديق الاقتراع بما يضمن خرق لائحة «بيروت تجمعنا»، خصوصاً أن مرشحيه هم من المجتمع المدني، ومن الناشطين سياسياً واجتماعياً، ومن يرعاهم حالياً هم نواب الآن، بخلاف السابق، وبالتالي لا بد من اختبار مدى قدرتهم على التأثير مع دخولهم الندوة البرلمانية. ويتعامل الائتلاف مع ارتفاع منسوب الاقتراع على أنه يأتي لمصلحته، ويزيد من حظوظه في خرق لائحة الأحزاب والشخصيات السياسية.

وبالنسبة إلى «بيروت بتحبك» يبدو أن القيّمين عليها يراهنون على قدرتهم على كسب تأييدهم بعض جمهور «المستقبل» بعزوف رئيسه الحريري عن خوض الانتخابات اقتراعاً، وترشحاً، وخصوصاً في الطريق الجديدة كبرى أحياء المزرعة، على خلفية أن رئيسها الجمل هو من الحرس القديم في التيار، ولديه حضور مميز فيها، ويعتبرها إحدى قلاعه الانتخابية المحصّنة. فيما تخوض «أولاد البلد» معركة إثبات وجود من وجهة نظر منافسيها لاختبار قوتها في تسجيل رقم انتخابي لا يستهان به، وهي تراهن على قدرتها على استيعاب مجموعات محسوبة على «المستقبل»، لعلها تسجل خرقاً للوائح الكبرى المنافسة لها. ويمكن أن ينسحب الموقف نفسه على لائحة نحاس، وإنما بتأثير أقل، لأن مرشحيها بغالبيتهم من الوجوه اليسارية، مطعمين بمرشحين من التغييريين.

ويبقى السؤال: هل تنجح الجهود لتبديد الهواجس حيال اتساع رقعة التشطيب على الطريقة الطرابلسية وصولاً للإخلال بالتوازن في المجلس البلدي لتفادي إقحام البلد في أزمة سياسية من شأنها أن تهدد مستقبلاً وحدة العاصمة، مع أن التشطيب سيحضر بامتياز يوم الاقتراع، وقد يكون اللائحة الأقوى بالمفهوم السلبي للكلمة من اللوائح المتنافسة؟