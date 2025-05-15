عناوين الصحف ليوم الخميس 15 أيار 2025

الأخبار: شكوك حول آلية تعيين رئيس "مجلس الإنماء والإعمار"
ورشة الإعمار: العرب ينتظرون الحكومة
عراضة ترامب... كذبة "الشرق الحديث" تتجدد
النهار: ترامب وبن سلمان: لبنان أمام "فرصة العمر"... انتخابات طرابلس المتعثّرة تطيح محافظ الشمال
أخطر احتجاج علني لليونيفيل حول "الموقف العدائي" للجيش الإسرائيلي من أفرادها وممتلكاتها قرب الخط الازرق
البناء: تعثر المساعي الخليجية لمقايضة التريليونات بالضغط الأميركي لإنهاء حرب غزة | ترامب يطالب الشرع بالتطبيع وملاحقة المقاومة وداعش وترحيل المقاتلين الأجانب | واشنطن لا تشترط ولا تضغط على الرياض للتطبيع ولا تهدّد طهران بخيار الحرب
اللواء: لبنان ينتظر نتائج إيجابية لرفع العقوبات.. وقباني رئيساً لمجلس الإنماء والإعمار
ترامب يذكر لبنان «بفرصة العمر» وولي العهد السعودي «لحصر السلاح بيد الدولة»
الجمهورية: الفرصة تأتي مرة واحدة
السوريون مبتهجون برفع العقوبات
الديار: ترامب يرفع العقوبات عن سوريا و«يشترط» لمساعدة لبنان
طرابلس تحت الضغط: شارع غاضب وانتخابات معلّقة
قضية «المرفأ» تتحرك و«المتقاعدين» الى التصعيد
l'orient le jour: Comment le Liban pourrait profiter de la levée des sanctions liées à la loi César
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الاوسط السعودية: إعلان ترمب بشأن سوريا فاجأ مسؤولي العقوبات في وزارتي الخزانة والخارجية
الأنباء الكويتية: لوائح بلدية في بيروت ومطالبة بتعديل صلاحيات المحافظ توازياً مع تأمين المناصفة