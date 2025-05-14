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أمطار صباحية.. كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟

14
MAY
2025
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، غائما جزئيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية واستقرارها على الساحل ، يتكون الضباب على المرتفعات وتهطل أمطار خفيفة متفرقة خلال الفترة الصباحية، ويستقر الطقس تدريجيا خلال النهار.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس ربيعي متقلب نسبيا يسيطرعلى لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بسبب تأثير منخفض جوي محدود الفعالية مركزه البحر الأسود، يؤدي إلى إنخفاض بدرجات الحرارة حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية مع هطول بعض الأمطار المتفرقة حتى صباح يوم غد ا لخميس حيث يستقر. ومن المتوقع أن تتأثر المنطقة اعتبارا من يوم الجمعة بكتل هوائية حارة وجافة محملة بالغبار مصدرها مصر، تؤدي الى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة وتبلغ ذروتها يوم السبت لتتخطى معدلاتها ( 8 درجات) فتلامس ال 35 درجة على الساحل، مع اجواء عابقة و مغبرة ويستمر تأثيرها حتى بعد ظهر الأحد.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر أيار : بيروت بين 18 و 27، طرابلس بين 17و 26، زحلة بين 13 و 27 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء:  

غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة، تهطل أمطار متفرقة ومتقطعة مع حدوث برق ورعد بخاصة جنوب البلاد وفي الداخل، مع احتمال تشكل السيول في مناطق البقاع الشمالي ، كما تنشط الرياح أحيانا .

الخميس:  

غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية واستقرارها على الساحل ، يتكون الضباب على المرتفعات وتهطل أمطار خفيفة متفرقة خلال الفترة الصباحية، يستقر الطقس تدريجيا خلال النهار.

الجمعة:  

غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة في داخل البلاد وجنوبها حيث تصبح فوق معدلاتها الموسمية، كما يسجل ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة المسائية ليل الجمعة/ السبت نتيجة هيمنة الرياح الخماسينية الحارة و الجافة على لبنان مع رياح ناشطة .

السبت:  

غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية بحدود ال 8 درجات على الساحل، حيث تتخطى ال35 درجة جنوبا، مع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء.

-الحرارة على الساحل من 18 الى 26 درجة ، فوق الجبال من 9 الى 21 درجة ، في الداخل من 12 الى 26 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة ، سرعتها بين 20 و 50 كم/س.

-الانقشاع: متوسط، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين: 60 و 85%.

-حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 22 درجة.

-الضغط الجوي: 759 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 5,38

-ساعة غروب الشمس: 19,32

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